¿Por qué Rosa Benito “ignora” a Amador Mohedano?

Este viernes en ‘Sálvame Deluxe’ se vivió un momento de lo más incómodo. No hablamos de la polémica entrevista al hermano de Rocío Jurado, Amador Mohedano, sino al momento que protagonizó con su ex mujer, Rosa Benito, a su llegada a los estudios de Mediaset. Y es que mientras uno llegaba, la otra abandonaba las instalaciones tras su colaboración diaria en ‘Ya son las ocho’.

Pero lejos de protagonizar un reencuentro cariñoso, Amador y Rosa ni se cruzaron palabra ni tan poco mirada; ya que la colaboradora se marchaba ignorando a su ex marido ante la insistencia del reportero del ‘Deluxe’ que le avisaba de la presencia de éste.

Un gesto que sorprendió al hermano de Rocío Jurado que, molesto, aseguró posteriormente en plató que “no me esperaba el reencuentro tan frío. Si no quería hablar conmigo porque estaba un cámara de esta productora bueno, pero podía haberme hecho un gesto”, y asintió cuando los colaboradores le decían que Rosa Benito le “maneja” y “manipula”.

Amador Mohedano en el 'Deluxe' FOTO: Telecinco

La protagonista de este no-reencuentro ha querido pronunciarse al respecto y lo ha hecho esta mañana desde el plató de ‘Ya es mediodía’. La alicantina ha negado que tenga a su exmarido “manipulado o coaccionado. Me parece fuerte. No es verdad y él lo sabe”.

Y mientras asegura que ella no lo vio, acusa directamente a Amador Mohedano de no saludarle: “Cuando salgo de aquí el viernes tengo una cámara para preguntarme, que son las imágenes que se han visto, y la luz me ciega y no veo lo que tengo delante. Cuando bajo la rampa tienen a Amador parado esperando que yo salga de mi trabajo y me pregunto, ¿por qué se me echan a mi los perros? ¿Por qué Amador no me saluda a mí?”.

Rosa ha desvelado además que varió su trayectoria, saliendo de la cadena por otro camino y “estropeando” lo que el ‘Deluxe’ y Amador tenían preparado, asegurando que no entiende las críticas hacia su persona: “Es él quien no me saluda y está dando a entender algo que no es verdad”.