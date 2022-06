Este es el verdadero motivo por el que Shakira tuvo que ser atendida en la ambulancia y no es por Piqué

Shakira ha anunciado esta mañana su separación de Piqué. Tras unos días de rumores sobre una supuesta infidelidad del futbolista a la cantante, finalmente la colombiana ha puesto punto y final a su relación de más de 10 años con el padre de sus dos hijos. Una de las informaciones que se publicaron a lo largo de estos días de incertidumbre sobre el futuro de la pareja había sido un supuesto ataque de ansiedad de la cantante, donde tuvo que ser trasladada en una ambulancia a una clínica, pero finalmente se ha desmentido que Shakira tuvo que ser intervenida por los técnicos sanitarios.

Según han confirmado desde el programa de ‘Socialité', el verdadero motivo por el que se montó en la ambulancia no fue un ataque de ansiedad, sino una emergencia de su padre. El progenitor de la artista sufrió una aparatosa caída y tuvo que ser intervenido de urgencia. Shakira acompañó a su padre durante todo el trayecto hasta el hospital. La colombiana estaba muy nerviosa tras el incidente y por eso aparecía en las imágenes tan nerviosa y alterada, algo totalmente lógico y normal. Ahora mismo, el padre de Shakira se sigue recuperando de la caída y afortunadamente está estable. Al menos, hay una buena noticia para la artista. En las imágenes, que son del 28 de mayo, también aparecía la madre de Shakira, preocupada por la situación, y ahora, tras la verdadera información del suceso, se entiende su presencia.

Aunque se haya desmentido que la artista sufrió un ataque de ansiedad, lo cierto es que su relación con Piqué ya no estaba bien. A lo largo de estos días se han dado muchos detalles sobre la nueva vida soltero del futbolista. Por lo visto, el deportista se ha trasladado a una de las viviendas que tiene en Barcelona y ya no comparte techo con la artista y con sus hijos. Desde hace unos meses no se les había visto juntos y la última publicación de ellos en común fue la del día de los enamorados, el 14 de febrero. Shakira acudió hace unos días al Festival de Cannes sin Piqué y el futbolista asistió junto a sus hijos a un partido del Andorra FC sin la cantante.

Ahora que ya se han confirmado todas las sospechas, comienza una nueva etapa para ambos. Shakira vuelve a la soltería un algunos actores ya se han acercado a ella, como Chris Evans, que le ha seguido en ‘Instagram’. ¿Volverá a encontrar el amor la artista en Hollywood?