Piqué vuelve a su piso de soltero en medio de rumores de divorcio: ¡Está desatado!

El capitán del FC Barcelona, Gerard Piqué, y la cantante colombiana Shakira se encuentran viviendo una grave crisis como pareja y los rumores de divorcio cobran fuerza tras la información publicada por El Periódico de Cataluña que asegura que el defensa habría sido pillado con una joven, lo que habría motivado su separación.

Según este medio, Gerard Piqué le ha sido infiel a Shakira con una joven rubia de 20 años y que trabaja como azafata de eventos. “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, indicaron fuentes de su entorno citadas por los periodistas.

Por otro lado, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez aseguran en el podcast ‘Mamarazzis’ que ya no queda nada en la relación de Gerard Piqué y Shakira, ya que la colombiana está enterada de las ‘aventuras’ del español. “Por eso habría tomado la decisión de separarse”, comentaron. “En el colegio de sus hijos se dejan ver como una pareja bien avenida, pero la realidad es que apenas se hablan en la actualidad”, añadieron.

Además, explicaron que Gerard Piqué se encuentra viviendo como ‘soltero’ y pasando sus días con su compañero Riqui Puig en las discotecas “Bling Bling” y “Patrón” en la ciudad de Barcelona junto con la compañía de otras mujeres.

Los rumores comenzaron hace unos días cuando el periodista deportivo Emilio Pérez de Rozas desvelaba algunos detalles de la siempre discreta vida de la pareja, que dejaban entrever que su relación no pasaba por su mejor momento.

A través de ‘El Periódico’, el periodista aseguraba que desde hace días, el capitán del F.C. Barcelona se dejaba ver por su antigua casa en el centro de Barcelona: “hay quien le ha visto desde hace ya algunas semanas frecuentar, bueno, volver a vivir, pasar noches y días, en su antiguo piso de la calle Muntaner”.

Desvelando una posible crisis, Pérez Rozas también señalaba a “las salidas nocturnas de ‘Geri’ formando parte del joven grupo de amigos y amigas de su protegido Riqui Puig” como causa del enfado de la cantante. “Está desatado”, afirman quienes han sido testigo de sus salidas nocturnas.

¿Shakira no le da llave de su casa a Piqué?

Shakira, por lo visto, no estaría dispuesta a perdonar la presunta traición del padre de sus hijos y hasta le habría quitado las llaves de su casa. Un hecho que habría motivado la vuelta de Gerad a su casa de soltero, algo que ha sido confirmado por los vecinos que lo han visto entrar y salir en los últimos días.

Piqué mantiene el piso de soltero en la calle Muntaner junto a la plaza Adrià, en la zona alta de la capital catalana. Cuando la pareja comenzó su relación, la vivienda fue uno de los lugares más frecuentados por los paparazzi. De hecho, la cantante vivió unos meses allí antes de que ambos se mudaran a la urbanización Ciutat Diagonal de Esplugues del Llobregat.

La infidelidad ha hecho a los fans recordar el sencillo publicado por Shakira a finales de abril titulado “Te felicito”, con la colaboración de Rauw Alejandro. Este tema tiene una singular letra que podría ser una indirecta a Gerard Piqué.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”, dice la letra de la canción.

Otras señales sobre su separación

Resulta curioso que Gerard Piqué haya ‘desaparecido’ de las redes sociales de Shakira en las últimas semanas. La colombiana solía publicar momentos que compartía con el futbolista y esto ya no ocurre. La última imagen publicada por la cantante con el futbolista es del pasado mes de febrero. De hecho, la cantante viajó en mayo a Ibiza junto a sus dos hijos, pero Piqué nunca apareció en las imágenes que subió Shakira en su cuenta de Instagram, ni a sus otras redes sociales.

El pasado mes de marzo, en el podcast de la famosa tiktoker Holly H, la cantante trató de disipar los rumores de ruptura y se refirió a las pequeñas diferencias que tiene con el central blaugrana. Asegura que algunas costumbres diferentes, como la puntualidad, hecho que ha generado conflicto entre la pareja, ya que el futbolista es muy estricto y Shakira muy impuntual.

“Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española. Su mente está estructurada así y la mía... me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”, dijo Shakira.

Malos tiempos para Shakira

La noticia de la infidelidad de Piqué llega en un mal momento para la cantante tras sus problemas con Hacienda. La Audiencia de Barcelona avalaba el pasado 26 de mayo la decisión del juez instructor de enviar a la cantante Shakira a juicio, acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

En un auto, el tribunal desestima el recurso de Shakira contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) y confirma que hay suficientes indicios para juzgar a la artista colombiana, a raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda pública.

De momento, Piqué ha hecho oídos sordos sobre los rumores que apuntan a su separación por una infidelidad y ha evitado confirmar o desmentir si ha vuelto a vivir a su piso de soltero.