Shakira anuncia su separación de Piqué: así ha sido su tormentosa historia de amor

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señala el comunicado emitido por la agencia de comunicación de la cantante.

Desde que estalló la bomba hace un par de días sobre la supuesta infidelidad de Piqué y Shakira y los rumores sobre una fuerte crisis entre ellos, la pareja está en el ojo del huracán mediático. Sin duda, siempre ha sido una de las relaciones más perseguidas por la prensa y todos sus movimientos han sido mirados con lupa. A pesar de haber atravesado malas rachas, al final siempre superaban juntos los baches, pero ahora parece que este es el final.

Según Emilio Pérez Rosas, periodista de ‘El periódico’, el jugador del F.C Barcelona ya se había mudado desde hace unas cuantas semanas a una de las viviendas que tiene en Barcelona. Gerard Piqué estaría haciendo vida de soltero en un ático en la calle de Muntaner en Barcelona. En las próximas horas se espera que, a través de un comunicado oficial, “tienen intención de anunciar a través de las redes sociales un cese temporal de la convivencia”, asegura una fuente cercana a la pareja al periódico ‘ABC’.No se hablará de fin del matrimonio ni de separación porque ellos no están casados ni así han entendido nunca su relación.

Su romance comenzó en 2010, cuando la artista colombiana cantó el himno del mundial de fútbol de Sudáfrica en la ceremonia del gran evento deportivo, el ‘Waka waka’ y Gerard Piqué fue el que la buscó. Así lo contó el futbolista en una ocasión: “Todo empezó cuando estábamos en Sudáfrica y le escribí. Ya estaba ahí porque cantó en la ceremonia de apertura del mundial y le pregunté cómo estaba el clima”. No se sabe a ciencia cierta cuándo comenzaron a salir exactamente pero, la primera vez que fueron vistos juntos, fue en mayo del 2011 y, la primera aparición pública de la pareja fue durante un concierto de la colombiana en Barcelona, cuando el futbolista salió al escenario con ella.

Shakira y Piqué FOTO: JUANJO MARTÍN EFE

Muy recelosos de su intimidad, en 2012 Shakira anunció que esperaba su primer hijo junto al futbolista, Milan Piqué Mebarak. Poco a poco, la colombiana comenzaba a dar detalles sobre su vida familiar y comenzaba a compartir imágenes de su día a día. En una entrevista en 2014 a la revista ‘Glamour’, habló así de su relación: “Ya tenemos lo esencial, ¿sabes? Tenemos una unión, un amor el uno por el otro y un bebé. Creo que esos aspectos de nuestra relación ya están establecidos y el matrimonio no los va a cambiar”, le dijo a Glamour en 2014. Pero si alguna vez me voy a casar, él es el indicado.”

En 2014 anunciaron la llegada de su segundo hijo, Sasha. Cuando Shakira se convirtió en madre, confesó que su mundo se centró en el de sus hijos y no en ella misma. Solía ser el centro de mi mundo, y ahora soy sólo un satélite de mis hijos. Es el trabajo más difícil que he tenido”, confesaba en una entrevista en 2017. La relación que han mantenido la cantante y el futbolista ha sido algo especial y han querido siempre mantener esa chispa, algo que no han podido salvar. Así hablaba la colombiana sobre cómo entendía el amor en el programa ‘60 minutos’: “El ideal del matrimonio me espanta. No somos una pareja tradicional. No quiero que me vea como su esposa. Para mantener la magia quiero que me vea como ‘su chica’. Es como aquella fruta prohibida, por eso prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”.

Una relación nacida de la infidelidad

Cuando se conocieron, ambos tenían pareja y, desde el primer momento de su relación, surgieron varias polémicas. Shakira, en ese momento, mantenía una relación de más de 10 años con Antonio de la Rua, hijo del presidente de Argentina y Piqué estaba con Nuria Tomás. Según se rumorea, a Messi no le gustó nada que el catalán comenzase a salir con la artista colombiana, ya que Antonella Roccuzzo era muy amiga de la novia de ese momento del futbolista y provocó un gran distanciamiento entre ellos. De hecho, se comenta que no invitaron a Shakira a la fiesta de despedida de Messi tras firmar por el Paris Saint-Germain. La mala relación de la colombiana y la argentina han protagonizado alguna que otra polémica y discusión.

A lo largo de los años, la pareja ha sido pillada en plena crisis sentimental. En 2017, unas fotografías de Shakira llorando junto a Piqué en la puerta de un restaurante dieron la vuelta al mundo. Los rumores apuntaban a que, en ese momento, el futbolista había sido pillado en compañía de otras chicas y comenzaba a tener un problema de ludopatía.

Shakira ha atravesado estos años una fuerte depresión debido a una lesión en las cuerdas vocales y, durante ese período, la relación se tambaleó. De hecho, Piqué le dio un ultimátum a la cantante: “Me dijo que no quería tener un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal y ponte a trabajar”, narraba la colombiana en una ocasión.

Piqué y Shakira

Desde hace 5 meses no había ni rastro de ellos juntos como pareja. El pasado 21 de mayo, Piqué acudió junto a sus dos hijos a ver el partido del Andorra FC, de quien es propietario, sin Shakira y la cantante ha estado sola en Cannes estos días atrás. Ambos ya están haciendo vidas por separado.

Las últimas informaciones que nos llegan de la pareja es que, hace unos días, Shakira sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que se trasladada en ambulancia a la Clínica Teknon. La colombiana está ahora mismo atravesando uno de sus peores momentos personales por la supuesta infidelidad de Piqué y por la cantidad de rumores que están saliendo, como que mantiene una supuesta relación con la madre de Pablo Gavi o que está con una azafata 20 años menor que él. Finalmente, Shakira ha anunciado la separación a través de un comunicado oficial emitido desde su agencia de comunicación.. Ahora que la colombiana vuelve al mercado de la soltería, muchos actores se han interesado por ella, como el actor Chris Evans que, tras las informaciones sobre su separación, comenzó a seguirla en ‘Instagram’, convirtiéndose el acercamiento en viral a nivel mundial durante varias horas.