Varanasi, el restaurante de los 58.000 euros que cerró para Johnny Depp

El actor Johnny Depp celebró por todo lo alto, el pasado domingo, su victoria en el juicio por difamación contra su exmujer, Amber Heard. El lugar elegido fue Varanasi, el mayor restaurante de comida india de Reino Unido y el de más prestigio. Depp y su grupo, un total de veinte personas, llegaron al lujoso local alrededor de las siete de la tarde, donde no dudó en posar con el personal y sus amigos y familiares, que habían jurado guardar el secreto sobre su visita.

El restaurante permaneció cerrado para todos los demás clientes, y Johnny Depp y sus invitados lo abandonaron sobre la medianoche. Mohammed Hussain, director de operaciones de Varanasi, confesó a «MailOnline» que «recibimos una llamada inesperada el domingo por la tarde diciendo que Johnny Depp quería venir a comer con otras personas. Me sorprendió y al principio pensé que podría ser una broma. Pero luego llegó su equipo de seguridad, inspeccionaron el restaurante y les permitimos quedarse con todo el lugar porque nos preocupaba que otros comensales pudieran molestarlo».

«Con los pies en la tierra»

Asimismo, según Hussain, «Depp me pareció un hombre encantador y con los pies en la tierra. Pasó mucho tiempo hablando con el personal y no le importó fotografiarse con ellos. Nunca hubiera pensado que era una estrella tan grande». Los cocineros del restaurante prepararon un banquete especial para ellos que incluía entrantes como shish kebabs, pollo tikka y langostinos tandoori. Los plato principales furon pollo con mantequilla, paneer tikka masala, cordero karahi y bhuna de langostinos. El menú lo completaban varias raciones de nans, arroz y ensalada, y, para beber, tomaron vino y champán rosado. El actor, que hoy cumple los 59 años, no optó por un postre indio tradicional y se decantó por una panna cotta y una tarta de queso.

Hussain reveló que Johnny Depp quedó tan impresionado con todos los platos que pidió comida para llevar que incluía una selección del banquete de esa noche.

La factura, alrededor de 58.000 euros, fue pagada íntegramente por el protagonista de «Piratas del Caribe». Según Hussain, la factura venía a resultar lo que el local gana con su capacidad al completo, 400 comensales, en un solo día. Varanasi es un restaurante indio de alta cocina en Birmingham que ofrece sus propuestas culinarias de forma creativa en un gran local inspirado en un palacio indio. Según Tripadvisor, los precios de los platos oscilan entre 14 y 47 euros.

El «éxito» judicial del actor bien podría suponer además su esperado renacer profesional una vez que ha quedado limpia su imagen de «dimafador» y «maltratador», según su expareja, que le costó continuar dando vida al capitán Sparrow y paralizaron otras grandes producciones que iba a protagonizar.