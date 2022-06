La cantante Melody: “No aparece el hombre ideal para formar familia”

Una versión del tema de Emilio Estefan, ‘Sobe son’, popularizado hace veinte años por el grupo Miami Sound Machine, es la nueva apuesta de la cantante Melody de cara a este próximo verano. La cantante lo define como “un tema lleno de energía, para bailar, que viene muy bien después de tanto tiempo de pandemia y de lo mal que lo hemos pasado. Es una canción llena de alegría con la que me identifico mucho, tiene mucha fuerza y es muy energético.”

Usted vivía en Miami con su novio…

Pues ahora vivo en España y no tengo novio. Rompimos hace tiempo. Y sigo yendo a América, he estado últimamente en México y Perú, y me fue estupendamente. Estoy súper contenta.

Rompió con su última pareja, el actor venezolano Gabriel Coronel, el año pasado, y confiesa que “ahora mismo estoy sin compromiso ni pareja. Y me siento de maravilla, mejor que nunca”.

De todas formas, siempre fue muy independiente…

(Ríe) Sí, lo soy, no hay quien pueda conmigo. Todo lo que conseguido fue a base de mucho trabajo y sacrificio, por mi misma.

La cantante Melody durante un concierto FOTO: G3 GTRES

Se apoya mucho en la familia...

Es un pilar fundamental en mi vida, soy muy familiar. Soy feliz disfrutando de los míos. Y en estos momentos estoy disfrutando de la vida más que nunca.

¿En el futuro se ve casada y con hijos?

Todo llega. Sí, me veo casada y madre. Pero no aparece el hombre ideal para montar mi propia familia. Pero no tengo prisa. Soy muy joven, empecé en el mundo de la música con diez años y ahora tengo treinta y uno.

Nos han dicho que le gustaría representar a nuestro país en Eurovisión.

Es un festival que me encanta y no voy a cerrar esa puerta, aunque ahora estoy en otros proyectos en España y Latinoamérica.

¿Alguno de ellos como actriz?

Interpreté el papel de Carmen Sevilla en la serie ‘Arde Madrid’, de Paco León, y tengo una oferta para intervenir en una serie en América. Pero está muy claro que lo mío es cantar.