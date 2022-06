George Michael: La estrella apagada por la fama y los excesos

Cinco años después de su muerte, el día de Navidad de 2016, George Michael sigue siendo noticia. Por entonces, tras años de depresiones y adicciones, el artista apenas salía de casa y poco quedaba de la estrella de los años 80, paradigma del pop hedonista y desenfadado. El próximo 22 de junio llega a los cines de todo el mundo «George Michael Freedom Uncut», el biopic en el que el cantante estaba trabajando cuando falleció y una versión ampliada del filme televisivo «Freedom» lanzado en 2017.

«En 1988 George Michael se convirtió en el artista de mayor éxito comercial del mundo. Esta es una historia sobre cómo la fama y la tragedia intervinieron para cambiar por siempre el curso de su historia», proclama una voz «en off» en los primeros minutos de la película. Después, alguien pregunta al cantante cómo querría ser recordado: «Como un gran compositor y una persona íntegra. Pero es improbable. Creo que mi vida ha sido una pérdida de tiempo, un esfuerzo desperdiciado», responde. Co-dirigido por George Michael y su amigo David Austin, el biopic está narrado por el propio artista y contiene contribuciones de otras leyendas del pop como Stevie Wonder, Elton John, Nile Rodgers, Mark Ronson, Liam Gallagher y Tony Bennett. También participan iconos de la moda como Jean Paul Gaultier, Naomi Campbell y Linda Evangelista. Es una mirada a su vida privada; en él, Michael quiso mostrar con honestidad ambos lados de su vida: su exitosa carrera musical y su vida personal, esa a la que las cámaras no tenían acceso. Para ello cedió imágenes de sus archivos personales y privados.

George MIchael

Nada hacía presagiar la caída del ídolo, cuando debutó en 1981, con Wham!, el dúo que había formado con su compañero de colegio Andrew Ridgley y que conquistó el mundo con canciones como «Wake me up before you go go», «Freedom», «Last Christmas» o «Careless Whisper». Menos aún cuando inició su carrera en solitario en 1988 con la grabación de «Faith» (veinte millones de copias vendidas, una gira mundial con más de cien conciertos, duetos con Elton John y Aretha Franklin...). George Michael jugaba en la liga de las superestrellas y rivalizaba con Michael Jackson y Madonna. La muerte de SIDA en 1993 del brasileño Anselmo Feleppa, su gran amor y la persona que le ayudó a aceptar su homosexualidad, y tres años después la de su madre, con la que mantenía un vínculo muy intenso, tuvieron un efecto devastador sobre él y provocaron un importante cambio radical en su vida. Poco a poco dejó de ser noticia por sus éxitos musicales y lo era por sus accidentes.

Pocos días después del estreno de «George Michael Freedom Uncut», está previsto el lanzamiento de un libro que cambiará la imagen de la estrella del pop. «George Michael: A Life», firmado por el crítico musical James Gavin, hará caer al ídolo del pedesta en el que muchos aún le tienen. «Fue una figura patética, solitaria y rota», afirma el autor, que ha escarbado en los últimos años de una figura que pasó de ser una estrella a convertirse en un «recluso que se cebaba con comida basura y helados Haagen-Dazs, hacía maratones de la serie ‘«Coronation Street», celebraba interminables fiestas de «chem sex» con chaperos a los que hacía desplazarse hasta su mansión al norte de Londres mientras su creatividad y su voz se iban apagando a pasos agigantados».

Rechazo y malos rollos

En el libro se revela además que, en los últimos años, la dieta del artista era, «cantidades industriales» de GHB, «skunk» (marihuana fumada), metanfetamina y crack. Había optado por esta drogas frente a la cocaína, a la que fue adicto en los años 90. «George Michael: A Life» viene a reconstruir el retrato de un juguete roto.

La periodista Caroline Graham, del británico «Daily Mirror», define la obra como una «versión descarnada del biógrafo del cantante, que repasa su grandes conflictos, desde el rechazo de su padre a asumir la homosexualidad de su hijo, pasando por los malos rollos con Andrew Ridgeley que acabaron con el grupo Wham! hasta a la teoría de que no fue una sobredosis sino un suicido lo que produjo la insuficiencia respiratoria que acabó con su vida. El estudio toxicológico reconocía el abuso de distintas sustancias que también habían afectado a su hígado. El retrato de un juguete destrozado que promete dar mucho que hablar.