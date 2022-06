El matrimonio de Ortega Cano y Ana María Aldón, “en la cuerda floja”

Desde hace tiempo se viene comentando entre la opinión pública que la relación de Ana María Aldón y José Ortega Cano no atraviesa su mejor momento. Lo cierto es que ni ellos mismos se han esforzado en disimular sus diferencias, y la frialdad que ambos mostraron cuando se encontraron en el plató de la ‘Sálvame Fashion Week’ disparó todas las alarmas. Ahora, un nuevo cisma familiar no hace más que avivar esas tensiones que podrían hacer mella en el matrimonio de cuatro años.

Las rencillas que Ana María Aldón y Gloria Camila han protagonizado públicamente no habrían sentado del todo bien al diestro, cansado de que los escándalos salpiquen a su familia. Aunque lo cierto es que las dos han alimentado su enfrentamiento desde los platós de televisión en los que trabajan, Ortega Cano siente predilección por su hija y se muestra dolido ante los ataques que su propia esposa dedica a la niña de sus ojos.

Ana María Aldón y Gloria Camila FOTO: GJN GTRES

Tanto es así que las principales revistas del corazón ya apuntan hacia un supuesto distanciamiento entre Ana María Aldón y José Ortega Cano que podría estar a punto de dinamitar su relación. “En la cuerda floja”, avisan desde ‘Diez Minutos’, mientras que en ‘Semana’ culpan a “sus hijas” de “reavivar sus crisis matrimonial”.

Gema Aldón, la hija de la diseñadora andaluza, mostró recientemente su apoyo a Rocío Carrasco, una postura que sorprendió profundamente a Gloria Camila. “No conoce a mi hermana Rocío... Me gustaría que fuese un apoyo de verdad y no por generar polémica”, señaló la joven colombiana en ‘Ya son las ocho’.

Gloria Camila en 'Ya son las Ocho' FOTO: Mediaset

Añadido a todo lo anterior, destaca también lo que parece ser la ausencia de Ana María Aldón en uno de los momentos más importantes de Gloria Camila. La hija de Rocío Jurado se graduó ayer, martes 14 de junio, de sus estudios de máster en Márketing Digital, y en las imágenes que ha compartido del evento aparecen felices ella, su padre Ortega Cano y Marina, la asistenta del hogar que se ha convertido en una más de la familia. Sin embargo, ni rastro de la esposa del torero...

Ortega Cano y Marina acompañan a Gloria Camila en su graduación FOTO: @gloriacamilaortega Instagram

Si bien es posible que prefiriera no posar en la fotografía, lo cierto es que hubiera sido una ocasión perfecta para desmentir cualquier tipo de distanciamiento, y que no haya sido así no hace más que alimentar los rumores.