La última estocada de Ana María Aldón a Ortega Cano

La segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco ha caído como un jarro de agua fría a toda la familia mediática y, como era de esperar, Ana María Aldón ha tenido que comentar desde ‘Viva la vida’ su primera impresión tras ver los primeros dos episodios de ‘En el nombre de Rocío’. Ortega Cano es uno de los protagonistas de la historia y la andaluza da la cara cada finde como una de las portavoces del clan, a pesar de que Rocío Carrasco la haya excluído de la “jauría” de su familia mediática.

Ana María Aldón, de primeras, ha intentado ser muy prudente con sus palabras pero no ha podido evitar lanzar una durísima reflexión sobre su marido que no ha dejado indiferente a nadie del plató. La diseñadora, que cada vez deja más claro que está harta de muchos aspectos de su matrimonio, deja en evidencia una fuerte crisis matrimonial entre ella y el torero y así lo dejaba claro con este comentario: “Extrapolo lo que dijo Rocío Carrasco a mí. Me pregunto qué pensará el día de mañana mi hijo cuando oiga a su padre decir que el amor de su vida era Rocío”. Tras este comentario, Terelu Campos ha empezado a aplaudir a la colaboradora y ha apoyado públicamente sus palabras, agradeciéndole su inesperada sinceridad.

Ortega Cano y Ana María Aldón FOTO: José Ruiz Europa Press

Este comentario viene a colación de las palabras de Rocío Carrasco en el documental, donde aseguraba que su madre se murió enamorada de Pedro Carrasco y el boxeador murió enamorado de Rocío Jurado. Ortega Cano, hace unos meses, acudió al plató de ‘Viva la vida’ y aseguró que a día de hoy seguía enamorado de la chipionera, unas palabras que sentaron muy mal a Ana María Aldón e hicieron que se sintiese muy desplazada en su posición familiar. Desde ese momento, la diseñadora reivindicó su sitio y su lugar públicamente y comenzó la guerra de reproches, dejando entrever que el matrimonio no está pasando por sus mejores momentos y que la familia está cada vez más dividida.

Ana María Aldón también ha reconocido que le parece “coherente” el relato de Rocío Carrasco, aunque no piense como ella en la percepción que tiene de su familia. Estos comentarios, sumado al apoyo público que ha hecho su hija Gema esa semana a la hija de Rocío Jurado, separan y distancian más a la diseñadora de su marido y de la familia de éste.