Gloria Camila ya no disimula y estalla contra Ana María Aldón

La hija y la esposa de José Ortega Cano no atraviesan su mejor momento en lo que a su relación se refiere. De un tiempo a esta parte, se han dedicado algunas indirectas desde los platós de televisión que dan a entender que entre ellas existe cierta tensión, y ahora acaba de volver a suceder. Al parecer, a Ana María Aldón no le sentó nada bien que Gloria Camila expresara en ‘Ya son las ocho’ que no utilizaría las prendas de la colección que creó para la ‘Sálvame Fashion Week’ porque son “para gente mayor”.

“Estoy de acuerdo con ella, esa ropa no es para ella, pero vamos, esas palabras necesarias no eran”, sentenció Ana María Aldón en ‘Viva la vida’, visiblemente molesta. Además, en un ataque de sinceridad, la diseñadora dejó claro qué relación mantiene con Gloria Camila, y no es la que hasta ahora han querido dar a entender. “Yo tengo la relación que tengo que tener y hablo con ella lo que tengo que hablar, no soy su madre, no soy su madrastra ni soy su amiga. Cuando ella va a casa de su padre es para verle a él, no para verme a mí”, zanjó la andaluza.

Gloria Camila en 'Ya son las Ocho' FOTO: Mediaset

Sus declaraciones que no sentaron nada bien a Gloria Camila, que ya no disimula su enfado con la esposa de su madre. La joven siempre ha preferido solucionar los problemas con su familia desde la intimidad de su casa, pero en esta ocasión no ha podido evitar estallar contra Ana María Aldón en pleno directo: “Yo sí considero que era mi amiga, después de 10 años... Hemos compartido confidencias, cuando ha estado mal la he apoyado, y cuando ha estado bien, me he alegrado por ella. Cuando ha necesitado consejos, ayuda u opinión con algo, he estado. Si eso no lo hacen las amigas... Pero bueno, me ha quedado más claro”, declaró la colombiana.

Además, Gloria Camila ha querido aclarar que no ayudó a Ana María Aldón a confeccionar los diseños para la ‘Sálvame Fashion Week’ porque esta no le comunicó que le habían dado el trabajo. “Quiero aclarar que yo no he ayudado en la colección porque si no se me dicen las cosas... Yo me enteré de la colección el día que salió. Y eso de que no era necesario decir cosas públicamente, al igual tampoco es necesario decir otras que son peores”, espetó en una clara indirecta hacia la esposa de su padre.