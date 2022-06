Esta es Inmaculada Casal, la desconocida pareja de María del Monte

Ayer, jueves 23 de junio, durante el pregón del Orgullo LGBTIQ+ de Sevilla, María del Monte sorprendió a la opinión pública tras salir del armario. “¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Que yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años”, comenzó diciendo la cantante.

María del Monte habla abiertamente de su sexualidad en el pregón del las fiestas del Orgullo en Sevilla FOTO: Gtres

“Por supuesto que tengo al amor de mi vida. He tenido la suerte de dar con el amor de mi vida. ¿Cómo me voy a esconder yo de eso, familia?”, añadió, justo antes de reconocerse una más del colectivo: “Quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo. Por supuesto, mi pareja esta tarde, está aquí”. Su paso al frente ha dado mucho que hablar y ha puesto el foco en la identidad de la mujer con la que comparte su vida.

María del Monte en el pregón del Orgullo LGTBIQ+ de Sevilla FOTO: Gtres

“Sé que está aquí y si quiere subir, que suba. Si no, no. La voy a seguir queriendo lo mismo”, dijo María del Monte durante el pregón. Finalmente, su pareja accedió a aparecer en el escenario y presentarse públicamente. Se trata de Inmaculada Casal, una periodista de Canal Sur que se ha dejado ver junto a la cantante en varias ocasiones. De hecho, incluso cuenta con alguna fotografía junto a ella en sus redes sociales.

María del Monte, junto a su pareja, en el pregón de las fiestas del Orgullo LGBTIQ+ de Sevilla FOTO: Belen Vargas GTRES

María del Monte e Inmaculada Casal han acudido acompañadas a numerosos eventos, pero eran pocos los que conocían que entre ellas existía una relación sentimental, y no de amistad. De hecho, recientemente estuvieron juntas en el desfile de Christian Dior celebrado en la Plaza de España de Sevilla, una cita que aglutinó a importantes rostros conocidos y otros VIP’s.

Además, Inmaculada Casal regenta un blog en el que escribe sobre moda, ocio, cocina, cultura, actualidad y demás disciplinas que la consagran como una periodista polivalente. Está por ver si, a partir de ahora, ella y María del Monte muestran con naturalidad la bonita relación que han formado a lo largo de tantos años unidas.