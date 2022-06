Toñi Moreno, sobre la salida del armario de María del Monte: “Sé lo que le ha costado”

María del Monte sorprendió ayer en Sevilla, donde dio el pregón del Orgullo LGTBI 2022, al hablar abiertamente de su homosexualidad: “Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí. Y que, por supuesto, mi pareja está estar tarde/noche aquí”, afirmaba ante el aplauso de todos los presentes.

María del Monte habla abiertamente de su sexualidad en el pregón del las fiestas del Orgullo en Sevilla FOTO: Gtres

Poco después, Toñi Moreno recogía un premio a la diversidad en Madrid y no dudada en pronunciarse sobre la revelación de su amiga. “Yo soy una persona que nunca ha salido del armario. Me han echado a patadas”, aseguraba. “Esta noche en Sevilla, María del Monte ha salido del armario”, afirmaba Toñi en el acto de entrega del premio. “Ha dicho una frase algo así como yo soy uno de vosotros y mi pareja está aquí abajo. Yo sé lo que a ella le ha costado ese paso”.

Moreno se ha mostrado orgullosa de la valentía de su amiga y ha afirmado que “no es fácil no ha sido fácil aceptarse, no ha sido fácil contarlo y contárselo a una misma y yo quiero que mi hija no tengo esos problemas”, añadía.