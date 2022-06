El impactante vídeo de Amaia Romero siendo atropellada en una campaña de la DGT

Algunas campañas de la Dirección General de Tráfico (DGT) son muy recordadas por los espectadores por la crudeza que reflejan sus imágenes, siempre con el objetivo de concienciar a la población sobre los peligros que conlleva no respetar las normas de circulación. En esta ocasión, desde el ministerio del Interior han contado con la cantante Amaia Romero, conocida desde su paso por ‘Operación Triunfo’ en el año 2017, para alertar de que, cada año, más de un centenar de personas mueren atropelladas en las carreteras españolas, especialmente durante los meses estivales.

“El año pasado murieron más de cien personas atropelladas en las carreteras españolas, y muchas de ellas fueron en verano. Algunas de ellas por no llevar elementos reflectantes, otras, por imprudencias del conductor u otras por cruzar en lugares indebidos”, comienza diciendo Amaia Romero mirando a cámara, mientras pasea por una calzada que parece desierta. La cantante continúa su discurso lamentando que “realmente no llegamos a ser conscientes” de la tragedia “a no ser que sea tu hermana, tu hijo o alguien famoso...”.

Es entonces cuando un coche a toda velocidad atropella a Amaia Romero, que sale disparada varios metros hasta acabar tendida en la carretera, donde el vehículo vuelve a pasar por encima de ella. Las imágenes son totalmente explicitas y muestran el accidente con toda su crudeza. “Saberlo es empezar a evitarlo”, reza el eslogan de la campaña de la DGT.

Cada año más de 1⃣0⃣0⃣ personas fallecen al ser atropelladas en carretera



Saberlo es empezar a evitarlo



Nueva campaña de concienciación de la @DGTes para este #verano, con @amaiaromero ⤵️ pic.twitter.com/Hieuq9Z35q — Ministerio del Interior (@interiorgob) June 27, 2022

En algo más de una hora, el vídeo ya se ha viralizado a través de las redes sociales y el nombre de la cantante se ha colado en la lista de tendencias de Twitter. De esta forma, parece que la DGT ha logrado su objetivo y miles de personas ya conocen las elevadas cifras de mortalidad que dejan los atropellos en España.