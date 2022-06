María José Suárez se sincera sobre sus planes de maternidad con Escassi

Fue el verano pasado cuando se confirmó que María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi mantenían una relación sentimental, y desde entonces se han dejado ver juntos en varias ocasiones. La complicidad que hay entre ellos resulta evidente y parece que su romance está más que consolidado, pero hay un paso que la pareja se resiste a dar. Al menos, así lo ha señalado la modelo en sus redes sociales, donde ha aclarado que no tiene intención alguna de ser madre de nuevo junto al jinete.

“Tengo 47 años y entre ‘ponte bien’ y ‘estate quieta’ ya no me veo”, ha respondido a la cuestión de uno de sus seguidores sobre sus planes de maternidad con Escassi, aunque Suárez ha aclarado que a él “le encantaría”. Eso sí, como muestra de que su relación sentimental va viento en popa, la modelo también ha confirmado que ya viven juntos con un tajante “yes!” cuando otro usuario le ha preguntado al respecto.

Aunque, de momento, no parecen que vayan a tener un hijo en común, tanto Álvaro Muñoz Escassi como María José Suárez ya han experimentado este sentimiento por separado. El jinete es padre de Anna Barrachina y Álvaro, fruto de sus relaciones con Mercedes Barrachina y Lara Dibildos, respectivamente. Por su parte, la modelo es madre de Elías, que ahora cuenta con cinco años.

Otro importante paso que tampoco parecen dispuestos a dar es el de sellar su amor en el altar. Aunque los rumores de boda sonaron con fuerza hace unos meses, el propio Álvaro Muñoz Escassi desmintió que él y María José Suárez fueran a darse el “sí, quiero”: “No, ¿qué boda? ¿Quién se casa?”. Algo más abierta a esta posibilidad se ha mostrado la modelo, que reconoce que no es una idea que descarte por completo: “Ahora mismo no me lo planteo, pero nunca hay que decir de esta agua no beberé”.