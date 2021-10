María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi confirman su relación: “Estamos dejándonos llevar”

Gente

Pareja

Después de un verano inolvidable en el que su amistad con Álvaro Muñoz Escassi ha dado paso a un noviazgo en toda regla, María José Suárez ha reaparecido en la inauguración de una clínica estética en la capital y, lejos de esquivar las preguntas sobre su vida sentimental, ha confirmado a Chance su relación con el jinete y ha aclarado si éste tuvo algo que ver en su separación de Jordi Nieto el pasado mes de junio.

“Feliz” en su regreso a España tras dos años viviendo en Punta Cana y cuanto todos pensábamos que su ruptura con el empresario se debía al desgaste que supuso estar lejos de su familia, sus negocios y su país, la modelo ha desvelado que su exmarido también se ha mudado a Sevilla, por lo que “al estar muy cerca de Elías lo llevamos mejor”. “Estamos muy contentos”, ha asegurado confesando que “Jordi y yo tenemos buena comunicación por el momento” y que la relación entre ambos es cordial.

Tierna imagen de Jordi Nieto Gabarró tocando la tripita de una ilusionada María José Suárez, en una imagen de archivo

Y es que a pesar de que la noticia de su ruptura no se filtró hasta junio, “esto viene de atrás y han pasado unos meses desde que se supo”. “Después de decidir que nos íbamos a separar seguí viviendo en Punta Cana. Teníamos claro que cuando viniéramos a España cada uno seguiría su camino. Ese duelo ya la he pasado. Estamos muy bien”, reconoce María José.

Radiante y sin ocultar su relación con Muñoz Escassi después de unos meses jugando al gato y al ratón con la prensa, la sevillana ya no duda en gritar a los cuatro vientos que es “una historia de amor en toda regla”. “Estamos viviendo el momento y dejándonos llevar”, confiesa, dejando claro que el jinete no influyó en su separación de Jordi Nieto: “Hace muchos años que se me relacionó con Álvaro y desde entonces hemos coincidido y nos hemos visto pero esto ha coincidido ahora, después de mi separación. No es una cuestión de desmentirlo, yo sé lo que hay, Jordi sabe lo que ha habido y que esto ha surgido así”. “Son muchos años de estar en los medios, a estas alturas quiero estar bien, ser feliz y pasármelo bien. Estoy muy bien”, afirma.