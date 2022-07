Bárbara Rey prepara su propia docuserie “sin tabúes”

El pasado mes de mayo comenzó el rodaje de ‘Cristo y Rey’, la serie que relatará la historia de amor y desamor de Ángel Cristo y Bárbara Rey, que prepara Atresmedia, y que protagonizarán Jaime Lorente y Belén Cuesta; y que sitúa de nuevo a la vedette en el foco mediático.

Pero al parecer éste no es el único proyecto que se centra en Bárbara Rey, y es que la propia actriz revela que tendrá una docuserie que abarcará su vida profesional y personal, como ya lo hicieron antes Rocío Carrasco o Georgina Rodríguez.

“No estoy hablando mucho del tema del documental pero cuando esté más cerca de estrenarse ya os hablaré más”, confiesa a Europa Press durante la celebración del 39 cumpleaños de su hija Sofía Cristo. Aunque sin querer dar demasiados detalles, adelanta que habrá sorpresas: “Y si no os sorprende, peor para vosotros, por qué será”.

Bárbara Rey FOTO: archivo

“Yo nunca he tenido tabúes, yo hablo de lo que quiero y de lo que no quiero, no” asegura, dejando en el aire si hablará o no sobre algunos de los episodios más controvertidos de su vida. Eso sí, destacando que es una persona “que no me gusta hacer daño”, revela que se “reservará” que “ciertas cosas” para no herir a nadie. Tampoco desvela si aparecerá el Rey Juan Carlos en su documental: “Llamar a Zarzuela y que os expliquen, no tengo ni idea de por dónde va”, responde a dicho medio.

Por el momento tendremos que esperar para conocer más detalles de la docuserie que promete ser un bombazo televisivo.