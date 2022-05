Bárbara Rey y Ángel Cristo: todas sus polémicas al desnudo

La serie «Cristo y Rey», producida por Daniel Écija para Atresmedia, ha iniciado su rodaje recreando la relación matrimonial de Bárbara Rey y Ángel Cristo, sin obviar capítulos tan polémicos como los que nos conducen a la drogadicción y los malos tratos. Ocho episodios con un contenido que no va a defraudar a nadie. Yo misma contemplé unos hechos en un hotel cercano a la estación madrileña de Atocha, en los que el domador se volvió «loco» y destrozó por completo su habitación. Habíamos quedado para hacer una entrevista y fue imposible mantener una conversación con él. Fuimos buenos amigos, y verle así, irreconocible en sus actos, fue una gran desdicha. El hombre amable se había convertido en un monstruo.

Ángel era un hombre muy celoso, recuerdo una ocasión en una conocida discoteca de Madrid en la que presencié una escena lamentable. Cristo entró en la sala y se encontró a su mujer dialogando con un conocido actor ya fallecido, se empeñó en que el artista, que respondía a las iniciales J.L.G., estaba flirteando con Bárbara Rey. Me miro y me dijo: «A ese le parto la cara ahora mismo» y se lanzó contra él, echándole a puñetazos.

Daniel Écija desvela que «la serie corresponde a los años en los que la pareja estaba junta, y cómo gestionaron los dos personajes el éxito y el dinero. Y no vamos a eludir absolutamente ningún tema, por muy delicado que parezca. Pero no pretendemos que sea muy conflictiva ni escandalosa. Eso sí, es una producción muy veraz y bien documentada, tenemos un montón de testimonios, hemos contactado con gente que vivió esa época».

La serie inspirada en la vida del domador Ángel Cristo y la musa del destape Bárbara Rey la protagonizarán los actores Jaime Lorente y Belén Cuesta FOTO: Atresmedia EFE/Atresmedia

En conversación telefónica con Bárbara Rey nos confiesa que «tengo conocimiento de que se está rodando esa serie, pero no me pienso pronunciar. No tengo nada que decir…». Incomprensible actitud, porque Écija aclara que «Bárbara está absolutamente al tanto de los guiones, se publicó que no tenía ni idea de nada, pero es falso, no hemos hecho nada a sus espaldas. Contamos con su asesoría. ¿Que cómo vamos a tratar el tema de las drogas y los malos tratos? Para saberlo hay que esperar a que se emita la serie, no vamos a destriparla antes de tiempo. Lo único que puedo contar es que los guiones se basan en hechos reales… Esta serie es emocional, honesta, muy real».

Los personajes de Bárbara y Ángel corren a cargo de los actores Jaime Lorente y Belén Cuesta, de los que Daniel opina que «son extraordinarios. El trabajo de caracterización sorprenderá a todo el mundo. Vamos a estar rodando todo el verano». La sinopsis de la serie explica que el circo de Ángel y Bárbara se convierte en un negocio millonario y un espectáculo de moda. Dinero, fama y lujo rodean a la pareja, pero no todo es positivo en esa relación matrimonial de nueve años. Las drogas, la ludopatía, las infidelidades y los malos tratos empañan la figura del domador, quien acabaría sus días preso de las adicciones y separado de su mujer y sus dos hijos. Meterse en la piel de Bárbara, a juicio de Belén Cuesta, «está siendo muy interesante. La parte de la vida que se cuenta me fascina mucho, independientemente de que ella sea quien es. Se está contando la historia de una mujer fascinante en una época muy complicada para ella. Estamos trabajando mucho. Yo estoy descubriendo y aprendiendo cosas de Bárbara y de la época que no sabía».

Inaguantable

El cómico Payasito, fallecido recientemente, fue íntimo amigo y hombre de confianza de Ángel y colaboró con los guionistas los primeros meses. En su momento, me contó que «si cuento al cien por cien todo lo que vi entre esa pareja organizaría un gran escándalo. No trataba bien a su mujer, estaba obsesionado con que le ponía los cuernos. Perdió el control de su vida. Discutían mucho, Bárbara aguantaba lo inaguantable, hasta que sus múltiples adicciones, terminaron rompiendo aquel matrimonio».

La serie de Daniel Écija promete ser un vivo retrato de dos personajes que marcaron la España de los 80 y 90.