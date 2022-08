Se cancela la obra de Rafael Amargo el mismo día de su estreno: este es el motivo

Malas noticias para Rafael Amargo. El estreno de la última obra en la que ha trabajado como coreógrafo, “The Beautiful Dream of Life”, previsto para hoy, jueves 4 de agosto, en el Teatro Marquina de Madrid, ha sido cancelado “in extremis”, según ha publicado el portal “Jaleos”. El mismo medio apunta que el motivo de esta decisión de última hora está relacionado con algunas “disputas internas” que han surgido entre el célebre bailaor y el director de la producción, Domingo Zapata.

Precisamente hoy, LA RAZÓN ha publicado una entrevista con Rafael Amargo en la que el coreógrafo se mostraba ilusionado y nervioso ante este nuevo proyecto. “Este proyecto me cae en el momento justo... es una terapia, una catarsis. Va a ser muy duro para mi enfrentarme todos los días, pero bueno, soy valiente y lo viviré con la verdad y como cada día me venga”, decía.

Rafael Amargo FOTO: Iván Hidalgo

Inevitablemente, lo sucedido recuerda al último estreno de Rafael Amargo, “Yerma”, que también tuvo que ser cancelada a pocas horas del primer pase a raíz de la detención del bailaor por la policía, acusado de organización criminal y tráfico de drogas.

Tanto “Yerma” como “The Beautiful Dram of Life” contaban con la colaboración de Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia, que se unía al resto de bailarines y actores de las obras. A sus redes sociales han llegado cientos de mensajes que cuestionan su valía como artista y que insinúan que solo han contado con ella por su cercanía a la Casa Real, a lo que la joven se ha defendido asegurando que “si Rafa hubiera pensado que no valgo, no me hubiera contratado”. Ahora, ella y el resto del equipo se quedan con el mal sabor de boca de no poder mostrar al público la obra en la que tan duro han trabajado en los últimos meses.