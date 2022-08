Rafael Amargo: “Este proyecto es una catarsis, va a ser muy duro para mí”

El día 4 de agosto tras el éxito de su adaptación de ‘Yerma’ el pasado año, Rafael Amargo regresa a los escenarios con un musical Flamenco «The Beautiful Dream of Life». El maravilloso sueño de la vida- de Domingo Zapata. En esta obra, Rafael se mide y se consagra como actor de texto en un espectáculo sin precedentes en el que también promete lo mejor de sí como bailaor.

Rafael Amargo (Valderrubio, Granada 1975), es un bailarín y coreógrafo ecléctico, reconocido y premiado a nivel mundial por ser un reivindicador de la compañía de baile, y del concepto teatral y escénico del flamenco.

Rafael Amargo FOTO: Nasrin Zhiyan

Paralelamente a su labor como bailarín y coreógrafo, ha trabajado como actor, director de cine, modelo, diseñador de moda, profesor de flamenco impartiendo clases alrededor de toda España y el mundo, y juez y coach de prestigiosos programas de televisión.

Su amplia y extensa trayectoria, han hecho que sea uno de los artistas españoles más premiados a nivel mundial, así como el más joven de la historia en recibir la Medalla de Oro de las Bellas Artes, de mano de los Reyes de España.

Rafael Amargo FOTO: Nasrin Zhiyan

La escuela de Marta Graham en New York, Luisillo, María Rosa, Rafael Aguilar y Antonio el Bailarín son algunos de sus maestros y referentes del baile. Debuto profesionalmente en Madrid a los dieciséis años, en la Compañía de la gran Lola Flores, bailando en los años siguientes en los mejores tablaos de Madrid y en las mejores compañías de danza.

En 1997, forma su propia compañía de baile, siendo «La Garra y el Ángel» la primera producción, con la cual ha estrenado, hasta el momento, 22 producciones, la mayoría de gran envergadura, teniendo a su cargo equipos grandes, llegando a rondar entre las 50 y 60 personas, entre artistas y equipos técnicos. Además de ocuparse activamente de gran parte del trabajo de producción, distribución y organización de los mismos. Sus espectáculos pueden considerarse como actuales y tradicionales simultáneamente, enlazando el baile con otras artes, como las artes visuales, la música, el teatro y las artes plásticas, y con frecuencia colabora con pintores como Luis Gordillo o Domingo Zapata, escultores Esperanza d’Ors o fotógrafos Bruce Weber, Christopher Makos.

Rafael, ha trabajado en dos producciones en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, como son: Prometeo, junto a Antonio Canales, en el año 2.000; y Troya Siglo XXI, junto a la bailarina María Jiménez y la actriz Ángela Molina, en el año 2.002. ¿Qué recuerdos tiene de estas producciones?

Presentarse en el Festival de Mérida o que te encarguen dirigir una producción en Mérida es una gran responsabilidad por la calidad del festival y por lo difícil que es ese escenario. Pero el público es maravilloso, sobre todo con el flamenco.

En 2.000 colaboró en la banda sonora de la película Gladiator, con música de Hans Zimmer y Lisa Gerrad, merecedora de un Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora y fue también nominada a un Óscar y a un premio BAFTA en la misma categoría.

Fue gracias a Nacho Cano, un artista genial al que siempre estaré agradecido porque varios momentazos de mi carrera fue él quien me puso cerca de la suerte y yo la trabajé para que así se diera.

En 2007, coreografiaste el musical Zorro, para el West End londinense, con música de Gipsy Kings y John Cameron (Los miserables), dirección de escena de Christopher Renshaw (director en West-End de musicales como El rey y yo o We will rock you), de la que es co- productora la escritora Isabel Allende. 5 Espectáculos por el cual, ha sido nominado a los Lawrence Olivier Awards como Mejor Coreógrafo de Teatro.

Aquello fue increíble. Cuando me nominaron me enteré, pero no sé porque no pensé yo que eran tales premios, fue después cuando cerca de la ceremonia me llamaban los medio y dije ‘pero a ver...’ y ya supe lo importante que eran. En Holanda, en los premios nacionales de teatro me pasó igual.

Rafael Amargo FOTO: Nasrin Zhiyan

En 2016, preparaste al equipo español de gimnasia rítmica para competir en los Juegos Olímpicos de Río.

La profesora de ballet de la selección española hacía sido profesora en mi compañía Dagmara Brown, hoy día buena amiga mía... Me invitó a ver un entretenimiento y la casualidad y sorpresa, que era con música de mi espectáculo ‘Poeta en New York’ y empecé a explicarles acentos y otra manera de cómo escuchar la música, la cuenta, la base, el ritmo. La melodía y ahí fue que me embarqué en tan bonita experiencia.

Colabora asiduamente con el ballet de Carlos Acosta, de la Habana, Cuba; y el Ballet Kostroma, de Rusia. ¿Se adapta bien a otras culturas?

Sí, mucho además, es lo que más me gusta... Aprendo muchísimo coreografiando porque aunque yo lleve una idea es con los intérpretes cuando realmente la monto.

Se ha enfrentado también a la dirección cinematográfica, con tu película documental “El Amor Amargo de Chavela”, en 2013. Háblame de Chavela Vargas.

Es una de las personas más fuertes energéticamente hablando que conocí hasta ahora el 5 de agosto harán diez años de su partida. La tengo muy presente.

Ha desfilado y colaborado con los diseñadores más renombrados, como Stephane Rolland, Juan Duyos, Carlos Díez, Amaya Arzuaga, y Roberto Verino. Ha sido la imagen en España de Roberto Cavalli. Actualmente diseña su propia línea de ropa, made in Italy. ¿Cuál fue su proyección inicial y la evolución de tu marca a lo largo del tiempo?

AMORAMARGO aún se vende en BAT, BARLETTA ANDRIA Y TRAMI SUR DE ITALIA. Fue un proyecto que aún tendría continuidad en el momento que me dé de nuevo esa pasión.

Rafael Amargo FOTO: Nasrin Zhiyan

Hoy estrena «The Beautiful Dream of Life».

Este proyecto me cae en el momento justo... es una terapia, una catarsis. Va a ser muy duro para mi enfrentarme todos los días, pero bueno, soy valiente y lo viviré con la verdad y como cada día me venga.

Una de las estrellas es Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia. ¿Cuál va a ser su papel?

Hace de una marchante de arte, representante del protagonista.

¿Cuáles han sido los bailarines que más le han inspirado? ¿Y el primero que le impresionó?

Antonio Gades y Mario Maya son sin duda los referentes del Teatro flamenco. Antonio El Bailarín anteriormente y con el que tuve la suerte de poder trabajar en el ballet de María Rosa. Después Antonio Canales y Joaquín Cortés han sido referentes más cercanos y entre los que yo visualicé y cree mi estilo, musicalmente ellos aportaron mucho a los jóvenes que después vendrían.

¿Cuál fue la reacción de sus padres cuando les dijiste que querías ser bailarín?

Siempre me apoyaron. Me traían desde Granada a examinarme al Teatro Real, donde con 9 años aprobé primero de carrera.

Si no fuera bailarín y coreógrafo, ¿qué cree que sería?

Siempre dije que me gustaba ser misionero. La ayuda al ser humano en sus necesidades básicas, la mente...

¿Cuál es el secreto de su éxito? ¿Qué personas han sido fundamentales en su carrera?

Mis padres, manager y otras personas maravillosas que me dieron siempre muy buenos consejos y se preocuparon por mí.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?

No te ensanches verdolaga y arrecógete un poquito que no es la huerta tan grande ni el hortelano tan rico.

¿Cuál ha sido el momento más memorable de tu carrera hasta el momento?

Quiero pensar que está por llegar con «The Beautiful Dream of Life». Creo que está hecho como un traje de sastrería hecho para mí.

Rafael Amargo FOTO: Nasrin Zhiyan

¿Con que ONGs colabora?

En Nepal con Vicky Sherpa Eduqual, con Global Gift y con colegios como O Pelouro en Galicia, un ejemplo de enseñanza donde las artes priman y la dedicación al niño desde muchos sentidos, no solo lo estricto.

¿Cuál es su mayor fortaleza?

La constancia, la pasión y la perseverancia.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Escribir. Mis dos abuelos escribían y uno de ellos aún vive, escribe muy bien.

¿Qué libros tiene en su mesilla de noche?

Los de poesía para antes de dormir poesía corta … Alejandra Pizarnik, Storni, Lorca, Neruda.