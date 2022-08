Kim Kardashian y Pete Davidson rompen su relación

Kim Kardashian y Pete Davidson se había convertido en una de las parejas mediáticas más famosas y perseguidas del mundo. Desde que la socialité lo dejara con el padre de sus hijos, Kanye West, no se le había conocido otro hombre hasta el cómico, por el que había perdido los vientos. La pareja se conoció durante el rodaje de un episodio de ‘Saturday Night Live’ y, durante la grabación, tuvieron que besarse de manera ficticia. Pero entre ellos la química era más que evidente y se quedaron prendados el uno del otro después de ese momento, donde comenzaron a salir.

Tras nueve meses intensos de relación, la pareja no ha podido superar la distancia entre ellos y la dificultad de horarios que tienen. En estos momentos, Pete Davidson se encuentra en Australia grabando una película y Kim Kardashian se encuentra en Los Ángeles junto a sus cuatro hijos, algo que dificulta la comunicación y la relación. Aún así, han intentado por todos los medios sacar la relación a delante per, finalmente, no ha podido ser. Aún así, el respeto y el amor que hay entre ellos es innegable y se siguen queriendo mucho. “Tienen mucho amor y respeto el uno por el otro”, aseguraba una persona del entorno cercano de la pareja.

Pete Davidson and Kim Kardashian arrive at the In America: An Anthology of Fashion themed Met Gala at the Metropolitan Museum of Art in New York City, New York, U.S., May 2, 2022. Picture taken May 2, 2022. REUTERS/Andrew Kelly TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: ANDREW KELLY REUTERS

Ha sido un romance breve pero intenso que no tardaron en hacerlo oficial. El cómico incluso conoció a los hijos de Kim Kardashian y ha aparecido en un cameo del reality de la socialité, que saldrá a la luz el próximo otoño. Pete Davidson y la empresaria se habían comprometido mucho el uno por el otro pero, finalmente, no ha podido ser y no han podido solucionar sus diferencias que les impedían verse para tener una relación estable.

Aún así, nos han dejado imágenes para el recuerdo. Ambos acudieron juntos a la gala Met de este año donde Kim Kardashian lució el vestido de Marilyn Monroe para el que adelgazó 7 kilos en cuestión de días. Sin duda, la pareja generó muchísimos fans que apoyaban esta relación y la seguían con mucho entusiasmo. No tardaron en tatuarse juntos como símbolo de su amor y, aunque han estado en constante comunicación, parece ser que no ha sido suficiente. Solo queda esperar que, en un futuro, puedan arreglar sus diferencias y volver a hacer soñar a todos los que apostaban por esta relación sentimental.