Nuria Roca se despide de uno de los hombres de su vida

Nuria Roca es una de los rostros más queridos y seguidos de la televisión. Tanto ella como su marido, Juan del Val, comparten con todos sus seguidores su día a día a través de sus redes sociales. La presentadora y el escritor no esconden a sus hijos, a diferencia de otros famosos, ya que consideran que ellos también forman parte de su vida y, aunque no los sobreexponen, no los ocultan. Así lo explicaba la catalana cuando le preguntaron sobre ellos en una ocasión: “Forman parte de mí. No abuso, pero tampoco los escondo”.

El matrimonio tiene 3 hijos, Juan, Pau y Olivia, de 20, 15 y 11 años. En esta ocasión, el de enmedio de los niños, se va a estudiar un año fuera al extranjero para cursar el primer curso de bachiller, al igual que hizo su hermano mayor con su edad y Nuria Roca ha querido dedicarle unas preciosas y emotivas palabras de despedida ante su marcha. A través de una foto de Instagram de ellos, ha titulado la imagen con esta frase: “Lo que voy a echar de menos ese ‘mami, ¿me haces unos huevitos con bacon?”. Sin duda, cada vez que parte un retoño de su lado, la presentadora se pone muy nostálgica y, aunque esté muy feliz por ellos y por el crecimiento de sus no tan pequeños, no puede evitar entristecerse por lo mucho que los va a echar de menos.

Después de esa frase, añadía la presentadora: “Pero y lo bien que te lo vas a pasar. Aprovecha, disfruta y ‘coneiximent’ que diu la iaia (‘ve con cuidado’, que dice la yaya)”. Pau ahora se afronta a un año lleno de de descubrimiento donde va a experimentar por primera vez lo que estar lejos de casa y seguro que regresa siendo una persona totalmente diferente, lleno de vivencias y experiencias que nunca va a poder olvidar.

Como era de esperar, la publicación se ha llenado de mensajes de cariño y de apoyo al joven. Amigos y seguidores de la presentadora, como Antonia San Juan o Lydia Bosch, han comentado la fotografía de Instagram. “Los pichones vuelan. Mucha suerte Pau y ánimo a la mami”, decía la actriz de ‘La que se avecina’.