Lucía Rivera escribe una carta a su padre biológico y habla de su adopción: “Me hicieron bullying”

Cayetano Rivera no lo dudó. Nada más dar el “sí, quiero” a Blanca Romero, adoptó y reconoció Lucía, hija de la actriz. Tres años más tarde, tras su ruptura, la relación padre e hija se mantuvo intacta. Aunque se ha producido un distanciamiento lógico, siempre han tenido buenas palabras el uno con la otra, y viceversa.

Ahora, la modelo ha hecho pública una carta dirigida a su padre biológico y en la que habla también del bullying que sufrió.

Lucía Rivera ha sido la primera invitada del Club de Cartas de la influencer Estefanía Ruiz. A través de una newsletter, la instagramer publica cartas destinadas a personas del pasado con el propósito de que los lectores se reflejen en ellas. “A Lucia le doy gracias por haberse abierto de una forma tan sincera en estas líneas”, escribía Estefanía.

La carta de Lucía Rivera a su padre biológico

La modelo Lucía Rivera comienza su carta a un “querido X”, que pocas líneas después se deduce que es su padre biológico con el que en el pasado logró reunirse pero la relación “ni ha funcionado ni funcionará”. En la carta, la hija de Blanca Romero se pregunta sis sus imaginaciones son ciertas o se ha creado en la cabeza un “personaje”. “Si nuestras manos y piernas seguirán siendo iguales y si cada año que pasa sin saber de ti nos parecemos más o somos más desconocidos que nunca”, reflexiona.

Lucía Rivera confiesa que su padre ha sido para ella “un pilar invisible” que le ha permitido “coger más aire”. “A veces me pregunto si eres tan sensible como yo, tan romántico y soñador”. Pero al terminar su texto, la modelo de 23 años ha hecho referencia a su proceso de adopción, algo que no fue fácil para ella: “Cuando era pequeña me aterraba la idea de contar que soy adoptada por parte de padre porque este hecho fue motivo por el que me hicieron bullying durante muchos años”.