José Fernando y Michu, juntos de nuevo en medio de la tormenta familiar

La familia de Ortega Cano sigue estando en el punto de mira. El foco mediático se dirigió hacia el clan hace varias semanas, cuando Ana María Aldón insinuó en algunos programas de televisión que su relación con el diestro no pasaba por su mejor momento. Lejos de ayudar a que las aguas vuelvan a su cauce, la diseñadora visitó el pasado fin de semana el plató de “Ya es verano”, donde insistió una vez más en la profunda crisis que atraviesa su matrimonio. Mientras, el torero disfrutó de una jornada familiar con sus dos hijos, Gloria Camila y José Fernando, aunque también contó con una invitada inesperada...

Se trata de Michu, la madre de la hija de José Fernando. Hace algunos meses, fue la propia Ana María Aldón quien aseguró que la relación entre ella y el heredero de la Jurado se había roto, pero lo cierto es que ninguno de los dos confirmó la noticia. Ahora, y teniendo en cuenta lo cómplices que se muestran en una fotografía que la joven andaluza ha compartido en sus redes sociales, parece que se han dado una segunda oportunidad o que, al menos, la cordialidad reina entre ellos, por el bien de la pequeña que tienen en común. “Somos padres de una niña preciosa de cinco años y siempre intentaremos lo mejor para ella”, comenta la madre a LA RAZÓN.

José Fernando, Michu y su hija María del Rocío FOTO: @mixu.rg Instagram

“¡Nosotras sí que te queremos! La felicidad son momentos y estas vacaciones me has hecho muy feliz junto a nuestra pequeña (lo necesitábamos) Estamos muy orgullosas de tu progreso. Eres un ejemplo para muchas personas. Sí se puede”, ha escrito Michu junto a la imagen en la que posa con José Fernando y su hija, María del Rocío. La fotografía lleva a entender que por fin ha llegado la paz tras años de polémicas con la madre de la nieta de Ortega Cano. De hecho, Gloria Camila, con quien ha protagonizado recientes desencuentros, ha comentado la instantánea con emoticonos de corazones, un mensaje que no deja lugar a dudas.

Además, Michu ha salido en defensa de su cuñada cuando una de sus seguidoras de Instagram ha tachado de “bruja” a Gloria Camila: “No. Gloria Camila tiene un sexto sentido muy desarrollado y la verdad que yo he aprendido de este mundillo poco a poco. Y sí, cometí muchos errores, debido al desconocimiento. Conocí, aprendí y valoré. Entonces, todo volvió a su causa y efecto”.