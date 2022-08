Ana María Aldón señala a Gloria Camila de ser la persona que filtra la información

Por fin se ha vuelto a sentar Ana María Aldón en un plató. La colaboradora de ‘Ya es verano’ ha regresado a la televisión con muchas ganas de contar su verdad y de aclarar algunas de las informaciones que se han dado sobre ella y sobre su familia durante estas semanas. Como era de esperar, ha roto su silencio sobre la gran bronca que protagonizaron ella, Gloria Camila y José Ortega Cano y que tanto ha dado que hablar.

La andaluza ha reconocido que la versión que dio Isabel Rábago sobre lo sucedido fue “bastante acertada y cercana a lo que pudo ocurrir”. “Está muy bien informada. De mí no es, de mi marido tampoco, no habla con ella. Supongo que será de la otra persona que estaba allí”, señalaba Aldón, dejando entreveer que la que había filtrado la información solo podría haber sido Gloria Camila.

Ana María Aldón y Gloria Camila FOTO: GJN GTRES

“Lo que cuenta Isabel ocurre en mi habitación, no en el jardín. Estábamos tres personas. Mi marido y yo, luego vino Gloria. No hace falta que me desmientan porque había tres personas y estábamos en mi dormitorio, donde yo duermo. No hay habitaciones colindantes, de ahí a la calle hay un buen trozo. Es imposible que se escuche fuera”, aclara sobre el encontronazo. Y, aunque no ha querido entrar en más detalles, porque es algo que pertenece a la intimidad de ellos, sí ha querido puntualizar que la que se fue de la casa para tranquilizarse fue ella y no su marido. La diseñadora se fue al supermercado y, a su vuelta, no subió a la planta de arriba. “Luego volví a la casa, pero no subo. Me quedo abajo. En la casa seguían Ortega, Gloria y una amiga. Hablo con la amiga. No es mi marido quién se va”, sentencia.

Mientras Ana María Aldón está dando las explicaciones inconvenientes en televisión, Gloria Camila ha aprovechado para ir a la casa de super y estar con él. ¿Estarán viendo juntos la entrevista de la andaluza? ¿Qué pensarán de todo lo que ha dicho sobre ellos?