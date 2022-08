Rocío Carrasco por fin cuenta por qué se enfadó con sus tíos Gloria y Amador Mohedano

Rocío Carrasco sigue profundizando en sus polémicas familiares en la segunda parte de su serie documental, “En el nombre de Rocío”. En el episodio número 11, que se estrenará el viernes 26 de agosto bajo el título “El pozo”, la heredera universal de la Jurado se ha propuesto arrojar algo de luz a uno de los misterios que más incógnitas ha suscitado entre la opinión pública: ¿por qué su relación con sus tíos, Gloria y Amador Mohedano, terminó tan mal? Para sorpresa de nadie, parece que la respuesta se encuentra una vez más en la herencia de “La más grande” y en el reparto que se hizo de ella.

De entre todas las propiedades y patrimonio que se dividió entre los seres queridos de la artista, la finca de “Los naranjos” recayó sobre sus hermanos, pero el pozo de agua que abastecía a la misma era propiedad de Rocío Carrasco. Tal y como ella misma explica en la serie documental, desconocía la existencia de esta reserva que heredó de su padre, Pedro Carrasco, porque su tía Gloria Mohedano se lo había ocultado. Como legítima propietaria de la poza, la primogénita de la Jurado decidió ponerla a la venta, acabando así con la principal fuente de recursos hídricos de los terrenos.

Rocío Carrasco en su serie documental FOTO: La Razón Mediaset

Amador y Gloria Mohedano no se tomaron nada bien que su sobrina dejara sin agua a la finca que habían heredado de Rocío Jurado, y Rocío Carrasco sitúa en este momento el origen de las tensiones con ellos. Además, bajo su punto de vista, tampoco estuvieron muy conforme con el hecho de que ella fuera la gran beneficiada del reparto de la herencia de la artista. “No están satisfechos con las valoraciones. Si por ellos hubiese sido, yo no hubiese recibido nada de mi madre. No soportan que me nombre heredera universal. Gloria no lo puede soportar”, apunta a lo largo del episodio.