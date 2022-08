“Los Jueves Rosas”, con Marina Esnal: el último traje que le hará la diseñadora Aldón a Ortega Cano está por llegar

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. Bienvenidos a “Los jueves rosas con Marina Esnal”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen.

Capítulo 26

En este nuevo episodio abordamos, como no podía ser de otra manera, el regreso de Ana María Aldón a la vida pública. El pasado domingo la diseñadora se sentaba en el plató de ‘Ya es Verano’ para hablar de la situación en la que se encuentra su matrimonio, de Gloria Camila y las sus últimas polémicas familiares. Aunque lo cierto es que, una vez más, la prudencia se apoderó de ella y no terminó de ser clara (que era lo que todos esperaban), la todavía mujer de Ortega Cano ha dado algunos titulares que han resultado de lo más esclarecedores, y que no auguran precisamente un buen futuro para su relación sentimental.

Ana María Aldón y Ortega Cano FOTO: Gtres

Cambiando de tema, que no de asunto, Gerard Piqué ha vuelto a convertirse en el protagonista de la semana tras hacerse oficial su relación con la joven de 23 años Clara Chía, con quien se ha visto al futbolista de concierto y acudiendo a una boda en la Costa Brava, tal y como ha publicado la revista ¡HOLA! este miércoles.

Parece que Shakira ya es historia, al menos en términos amorosos, ya que la lucha por la custodia de sus dos hijos es toda una realidad en la actualidad.

Por último, y no por ello menos importante, recordamos el ‘caso Olvido Hormigos’ diez años después de que la manchega protagonizase uno de los mayores escándalos de los medios de comunicación tras la filtración de un vídeo íntimo suyo. Un suceso que tuvo grandes consecuencias y que consiguió cambiar hasta el Código Penal. ¿Cómo ha cambiado la vida de Olvido desde entonces?

La archienemiga de Belén Esteban decidió abandonar el foco mediático para refugiarse en el anonimato. Lo consiguió, y aunque pocos son los datos que se conocen sobre su nueva vida, LA RAZÓN habló con ella hace unos meses, y deslizó que se encontraba dando clases en un colegio. Hormigos se presentó a una oposición para tener su plaza como maestra, pero lamentablemente suspendió.

Olvido Hormigos reaparece tras años fuera de los medios de comunicación FOTO: Telecinco

No os perdáis cada semana “Los jueves rosas”, el podcast de ‘LA RAZÓN’ en el que solo se pretende entretener con informaciones y opiniones que consigan que los oyentes desconecten durante unos minutos de la realidad.