Rocío Carrasco desvela que Ortega Cano expulsó varias veces a Rocío Jurado de la finca ‘Yerbabuena’: “Fue un perro y mala persona”

El décimo episodio de ‘En el nombre de Rocío’ ha visto la luz este viernes en MiTele Plus. En este nuevo capítulo Rocío Carrasco habla sobe el testamento de Rocío Jurado y todo lo que sucedió después de su muerte, cuando la albacea, Ana Iglesias, convocó a la mujer de Fidel Albiac y al resto de la familia para comunicarles la herencia. Además, la heredera universal de ‘la más grande’ vuelve a poner el foco en Ortega Cano, contando uno de los momentos dolorosos a los que, según ella, tuvo que enfrentarse su madre.

Rocío Carrasco, Ortega Cano y Rocío Jurado FOTO: Gtres

Respecto a los bienes y el patrimonio de la artista, Carrasco ha querido centrarse en la Dehesa Yerbabuena, en la que su madre invirtió muchísimo dinero a pesar de que esta hacienda era propiedad de Ortega Cano: “En varias ocasiones la echan de allí. Eso fue estando yo presente, así que imagínate la de veces que habría ocurrido”, cuenta. “Mi madre me llamó un día a las 3 de la mañana para que fuéramos a recogerla. Cuando llegué me la encontré en las escaleras de la finca con dos maletas sentada en un escalón. ‘Me ha dicho que me vaya’, me dijo... Él sabe perfectamente que no se portó como se tenía que portar. Fue un perro. Bueno, no, por respeto a los perros, fue muy mala persona y tiene que vivir con eso”, desliza de forma tajante.

Respecto al testamento, el tema principal del episodio, el torero se quedó con ‘Yerbabuena’, Amador Mohedano con una nave industrial y la finca ‘Los naranjos’, también para su hermana Gloria, teniendo esta última, además, el chalet ‘Mi abuela Rocío’. Rocío Carrasco asegura que para ellos no fue suficiente: “No están satisfechos con las valoraciones. No están satisfechos con Ana. Si por ellos hubiese sido, yo no hubiese recibido nada de mi madre. No soportan que me nombre heredera universal. Gloria no lo puede soportar”, concluye.