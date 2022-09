La crónica de Marta Robles: Pero aún no se han acabado los fastos post mortem? ¡Qué angloaburrimiento!

Lunes

En medio de mi angloaburrimiento, que no da más de sí (hartita estoy de todos los fastos post mortem de los británicos y su simpática y admirable reina), sí, pero de ellos no nuestra, me entero de que el emérito está invitado al funeral de Isabel II. Bueno es normal. Lo que ya no lo es tanto es que vaya. Y menos con doña Sofía, que ya ha tragado bastante Quina Santa Catalina. Digo yo. El Gobierno dice que Don Juan Carlos no representará a España. Faltaría más. Tenemos un rey en ejercicio que es Don Felipe. Y una reina consorte que hace sus tareas a la perfección. ¿Creen ustedes. que a los monarcas vigentes les hace mucha gracia compartir funeral con Don Juan Carlos, en el único país donde, más allá de simpatías y parentescos entre las casas reales, el emérito tiene una causa abierta con la justicia? Yo tampoco.

Martes

A Putin andan revolviéndosele los suyos. La contraofensiva ucraniana está poniendo nerviosa al ala dura de su Administración. Hasta el popular presentador Vladimir Soloviev pide la «ejecución» de los comandantes rusos. «Destitución con deshonra, además de un proceso criminal o incluso ejecución» (no se andan con chiquitas los hijos de Rusia…) Hay diputados que piden declarar «la guerra» total y una movilización general. «Están locos estos rusos», le diría Obélix a Astérix. Pero más bien están hartos de una guerra que muchos no quieren y en la que también están muriendo tantos de los suyos.

Miércoles

El Supremo dictamina sobre el caso ERE: los acusados conocían la gestión concreta de las ayudas y consintieron el fraude de 680 millones. El mayor caso de corrupción del PSOE. Eso dicen casi todos los magistrados, salvo dos, las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, en cuya opinión esa sentencia que condena al expresidente José Antonio Griñán y a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano y Jesús Rodríguez Román y al exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano por un delito de malversación, castigado con cárcel es «un salto al vacío». ¿Irán a la cárcel? ¿todos? ¿alguno? ¿ninguno?. De momento la familia de Griñán ha pedido el indulto, pero la Justicia no lo tramitará hasta que no notifique la sentencia. Si este caso queda impune en las alturas, la sociedad entrará en estado de zozobra.´

Jueves

Presento las bases del premio de la «Asociación Francisca de Pedraz «contra la violencia de género. Un premio que lleva el nombre de una mujer que en 1624 obtuvo la primera sentencia de divorcio por violencia de género en la historia. No hay un solo día en el que no tenga noticia de algún tipo de violencia de género. Es imprescindible luchar contra la violencia de genero. Y esa lucha es cosa de mujeres y de hombres. Por eso en la asociación premian a unos o a otras, por su implicación y compromiso. Y piden no solo socias, sino también socios para continuar con su labor. Irene Montero lo que pide es más dinero… Y no digo yo que no haga falta dinero, pero sobre todo se requiere de educación, voluntad y consenso. Y eso, lamentablemente, no lo promueve la ministra, que echa a los hombres. Una compañera premiada dice durante el acto: «Quiero dejarle un mundo mejor a mis hijas». Yo, a mis hijos, que son hombres, también. Por eso quiero que se conciencien e involucren. Ellos, como todos los hombres. Sin su concienciación ni podremos contra la violencia ni conseguiremos la igualdad. Por cierto, si hay alguna reina implicada con la causa es la nuestra. Y hoy es su cumpleaños. Felicidades, Doña Letizia.

Viernes

Podría hablar del CIS de Tezanos pero…me pasa lo que a ustedes, que no quiero perder el tiempo. Prefiero dedicarlo al recuerdo de los mejores días de Jesús Quintero. A principios de los 90, en el 93, creo, Javier Capitán, Luis Figuerola Ferretti y yo, llevamos unos días nuestro programa de radio de entonces El serial, en la Cadena Ser, a la Feria de Sevilla. Invitamos a Los del Río a estrenar una cancioncita. Era la Macarena. Y por la noche, Jesús Quintero nos invitó a un ágape en la espectacular terraza de su ático. Antes de eso, yo que era muy joven, recorrí la feria a su lado. Era como ir con Jesucristo. Se le acercaban con devoción, le pedían que le tocara la cabeza a los niños…Creo que ni el Papa habría suscitado tanta devoción. Jesús Quintero del Gran Poder. Lo tuvo todo: reconocimiento, dinero, amores varios… Ahora se encuentra en una residencia con problemas de salud. Y se la paga su amigo íntimo el Turronero. Sic transit gloria mundi.