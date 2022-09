La crónica de Marta Robles: Ellos desean y ellas consienten. El sexo sigue siendo cosa de hombres

Lunes

Me voy a tomar el aperitivo con mi «sister»,Carmen Posadas, que, por cierto, saca libro en breve sobre las mujeres espías, «Licencia para espiar» (Espasa), y varios amigos, participantes de la tertulia «La jaula de gatos», de las que somos habituales. Entre los que nos reunimos se encuentra el juez Pedraz. Y sí, hacemos unas cuantas bromas y poco más, que el tema de las relaciones zanjadas de los amigos conviene tocarlo poco. Somos siete ¡siete!, en una terraza de Madrid. Bien, pues al día siguiente, sale un tuit de un tipo diciendo: «El juez Pedraz en una terraza con Marta Robles. Información, no opinión». Un día más tarde, una periodista llama a Carmen para «advertirle» de que «la han visto con Pedraz en una terraza». En fin, así se escriben las historias. ¡Ah! y sí: la relación está finiquitada del todo, por si a alguien le quedan dudas.

Martes

Y por si alguien no lo sabe la ley del «solo sí es sí», la de Montero, se llama ley de salud sexual. Y permite abortar sin consentimiento paterno desde los 16 años (espero que a alguien se le ocurra pensar que lo que es necesario es el conocimiento, que no es lo mismo, aunque también empiece con «c».Y seguimos con más consentimientos. Uno imprescindible según la ministra: el que debe dar la mujer para que pueda haber relaciones sexuales. Ya. O sea que el sexo sigue siendo cosa de hombres y son ellos los que desean y las mujeres las que consienten. Por cierto, también son las que pueden señalar a los hombres sin pruebas. ¿De verdad le otorgarían ese poder a todas las mujeres que conocen? ¿Incluidas todas las malvadas de la historia? En fin, la igualdad de Montero… En cuanto a la baja por menstruación dolorosa espero que la ministra no la imponga, que me parece muy capaz de hacerlo.

Miércoles

Muere Gorbachov. Tan vitoreado en Occidente. Tan denostado en Rusia. El responsable de la Perestroika, el hombre allende las fronteras de su país entendimos que había acabado con la Guerra Fría de una manera pacífica. Se topó con mil y un impedimentos en su país, donde el autoritarismo era uso y costumbre desde hacía tanto; y tal vez se equivocó y no supo dirigir la economía hacia donde debía. Para muchos rusos, Gorbachov perdió un imperio. Pero lo cierto es que su espíritu de apertura y transformación hizo pensar que realmente los rusos acabarían siendo libres. Luego llegó Vladimir Putin. Su carácter y su guerra contra Ucrania. Por cierto ,que el actual dirigente ruso (una desgracia), no irá al funeral de Gorbachov, porque «su trabajo no se lo permite». Claro, está muy ocupado viendo como destruye la vida de los rusos y la del mundo entero…

Jueves

Sale el Presidente Sánchez (vestido de un azul infame, permítanme la frivolidad, pero acabo de llegar de vacaciones y aún disfruto con las pequeñeces) y anuncia la rebaja del IVA del gas del 21% al 5% . La medida tendrá un coste recaudatorio de 200 millones y supondrá un ahorro de hasta 19 euros en la factura de los consumidores. No hay nadie que no celebre la medida (que se pondrá en vigor en mantendrá hasta diciembre, con posibilidad de ampliación según el presidente). Empezando por los populares, claro, que llevaban pidiéndolo desde marzo. Y Sánchez que no. Hasta ahora. ¿Por qué ha cambiado de idea el presidente? Pues, quién sabe. Él es así, un día no, otro sí… A lo mejor tiene que ver con los vientos electorales, que soplan huracanados para el PSOE, según las encuestas.

Viernes

Y hablando de huracanes, la tormenta tropical Danielle que anda formándose en el Atlántico amenaza con traer un huracán a España. No nos lo creemos, claro ¿cómo nos lo vamos a creer si no hemos visto un huracán de cerca en la vida? Pues tampoco habíamos vistos una tormenta de granizo con piedras de hielo de once centímetros como la de Cataluña, que ha causado grandes daños materiales, además de varios heridos y la muerte de un bebe de veinte meses… Así que cuidado, porque en este mundo que tan mal hemos tratado (y seguimos), cualquier cosa puede pasar, porque la naturaleza está ya harta de nuestros malos comportamientos. Menos mal que los seres humanos a veces también nos aliamos con ella y parece que gracias a los esfuerzos científicos, cada vez está más cerca la posibilidad de vivir en marte, porque se está generando oxígeno a partir del dióxido de carbono marciano en forma confiable. Nada como tener un planeta de repuesto.