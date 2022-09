La crónica de Marta Robles: Aunque nunca lo creímos, la Reina también era mortal…

Lunes

Empezamos la semana con nueva primera ministra británica, Liz Truss, tras imponerse en las primarias los «tories». Algunos dicen que es una especie de Margaret Thatcher, pero más dura y más antipática, y ella responde que «es muy frustante esa comparación». Lo que sí es seguro es que empezó su carrera en la izquierda, pero luego se volvió conservadora y muy pro brexit y ¡pro Johnson! Veremos. Peor que Mr. Boris, no puede ser…

Martes

Debate en el Senado entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. Me ahorro sus discursos, acusaciones y defensas sobre los mismos temas de todos los días. Expertos en comunicación dicen que están equilibrados. Los partidarios de uno y otro, que gana por goleada este o aquel. Y yo me pregunto ¿ganamos los españoles? ¿Sirve de algo que debatan? ¿Se escuchan? ¿O solo quieren rebatirse, herirse con el estoque en tiempos de precampaña? El Congreso y el Senado parecen el teatro.

Miércoles

Me invita Planeta a la presentación del libro de Salvador Illa. No es que yo sea súper fan del ex ministro de Sanidad y menos del prologuista, Fernando Simón, cuyas contradicciones en tiempo de pandemia aún me provocan urticaria, pero acudo, curiosa, a ver quién va… Y van tooodos. Empezando por el Presidente, que despliega sus encantos con toda la audiencia, incluida yo, sentada en segunda fila, casi detrás de él, que recibo un gesto y una sonrisa dedicados, a modo de saludo personal. Salvo los más tontos (que también los hay), los políticos son siempre encantadores. Les va en el cargo. Sánchez está muy guapetón. Y debe de ser verdad lo del hialurónico, porque la última vez que coincidimos en la sala de espera de Espejo Público, no tenía esa piel de ahora, más lisa que la mía. Pero al lío. Están todos. Parece que nos hemos colado en un Consejo de Ministros. ¡Hasta Irene Montero…!¡Qué detalle! También, claro, la otra Montero, María Jesús. Daría cualquier cosa por meterme en el vestidor de esta mujer. Debe de tener cientos de modelos a conjunto. De low cost. Pero cientos. El del acto, de un cierto color berenjena, a juego con los zapatos y el ribete del bolso floreado. No acerté a verle los pendientes, pero seguro que eran del mismo tono. Pedro Sánchez, que toma la palabra el primero, desvela que nunca olvidará el día que llamó a Illa para incorporarse al Gobierno: 10 de enero de 2020. Dos meses antes del confinamiento. Entre eso y Cataluña, donde según Sánchez «se necesita mucho temple», parece que a Illa siempre le tocan terrenos pantanosos. Y sí, confiesa que la decisión de confinar fue suya y hasta habla de la importancia de conseguir mascarillas donde fuera en aquellos días…Parece que el libro certifica nuestra peor pesadilla.

Jueves

Pues resulta que era mortal, aunque siempre creímos lo contrario. Me refiero a la reina Isabel II de Inglaterra, que ha fallecido a los 96 años, después de estar hace dos días con la flamante recién estrenada primera ministra, Liz Truss. Eso sí que es morir con las botas puestas. No esperábamos menos de ella. Su hijo, ya Carlos III, llega talludito al trono. Como dice Manuel Vilas, eso de conseguir el primer empleo a los 73 años debe de ser duro… Me hubiera encantado ir a comentar los pormenores del larguísimo reinado de Isabel -que tuvo muuuuchos momentos horribilis- al programa de Iker Jiménez, que cumple 18 añazos (¡felicidades, Iker y Camen!); pero daba el pregón de mi barrio/pueblo, Aravaca, y encima me concedían el Premio Ateneo de las Letras de Valencia 2022, y no pude. Eso sí: no olvidaré la fecha de tantos honores. Tampoco los británicos, que lloran a una reina muy querida. En Madrid se guardarán 3 días de luto. No sé yo si es muy proporcionado. Menos aún si los ingleses harían lo mismo a la muerte de un monarca español, aunque el nuestro a ella la llamara «tía Lilibeth» en privado.

Viernes

Viajo a la localidad malagueña de Marbella, donde Natalia de la Vega (Tacha Beuty) y su encantador marido, Carlos, celebran la apertura de su nuevo centro de belleza, en el mítico Meliá Don Pepe con un fiestón. El evento está lleno de celebrities, empezando por la espectacular Bibiana Fernández. Veo a María Adánez, Silvia Abascal, Elena Ribera, la preciosa Luna, en representación de su madre, Rossy de Palma, Ana Milán, Ingrid Asensio… Y oye, yo, decido ir como una reina, es decir, vestida de la diseñadora Charo Ruiz, que también ha abierto una tienda en el hotel y acude a la fiesta marbellí con un traje suyo, como otra. Una noche realmente inolvidable. Pero bailamos tanto, que voy a necesitar un tratamiento para recuperarme. O dos.