Esther Doña está amenazando al juez Pedraz con demandarle si no vuelve con ella

La noticia de la ruptura de la pareja y de la boda de Esther Doña y el juez Pedraz nada más anunciar su compromiso a través de una exclusiva en ‘Hola’ dejó a todo el mundo del corazón impactado. Sin duda, ha sido una de las informaciones más inesperadas de la crónica rosa nacional y, desde que pasó, han salido multitud de informaciones y especulaciones sobre el motivo de su separación y la nueva vida sentimental de la modelo.

Ahora, la historia da un inesperado giro. Según ha publicado ‘El mundo’, Esther Doña “acusa a su ex de beneficiarse de su relación a través de las exclusivas (treinta y cinco mil euros) y otros pagos en especie”. Parece ser que la viuda del marqués de Griñón quiere hacerle la vida imposible al juez Pedraz y está muy dolida con él por haber roto con ella. Según ‘Informalia’, “podría conceder una exclusiva en la que haría públicos los entresijos de la relación que mantuvo con Pedraz y que tan mal acabó”, a pesar de que su revista de cabecera esté muy molesta con ella después de cómo los trató tras su última exclusiva.

Esther Doña y Santiago Pedraz FOTO: Instagram

Una fuente cercana a Pedraz cuenta esto a ‘Informalia’ sobre el juez y la relación que mantuvo con Esther Doña: “A todos nos extrañó que Santiago mantuviera una relación con una mujer que no le pegaba nada, y menos que se expusiera públicamente asistiendo con ella a fiestas o posando en revistas. Algunos compañeros le bautizaron irónicamente como el marquesito, un mote que a él no le hacía ni puñetera gracia. La ruptura fue una sorpresa para nosotros, algo muy serio debió ocurrir para que Santiago tomara la rotunda determinación de abandonar a Esther, pero el motivo lo mantiene en secreto, no comenta nada al respecto, solamente que esa relación no funcionaba como le gustaría y era mejor finiquitarla”.

Los motivos de la ruptura entre los dos aún no han salido a la luz y Esther Doña puede estar muy tranquila porque seguramente el juez Pedraz nunca entre en ningún juego mediático de acusaciones. No sabemos aún cómo acabará esta historia pero lo cierto es que este giro de la historia ha dejado a todo el mundo impactado y puede perjudicar bastante a la carrera de Pedraz. Así se lo ha hecho advertir María Patiño en directo desde su programa, ‘Socialité', a la ex del marqués de Griñón. “Cuidadito”, le ha sentenciado con dureza la presentadora a Esther Doña tras hacerse pública la información de ella y Santiago Pedraz.