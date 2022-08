Santiago Pedraz deja a Esther Doña después de anunciar su compromiso: “Ella no es la mujer que yo creía que era”

Santiago Pedraz y Esther Doña ya no están juntos. Sin duda, la confirmación de su ruptura dos días después de haber anunciado en exclusiva en la revista ‘Hola’ su compromiso ha dejado a todos con la boca abierta. El juez ha sido el encargado de confirmar los rumores que hacían sospechar una posible ruptura entre la pareja. Según ‘Libertad digital’, Pedraz ha afirmado a su círculo más cercano la noticia: “Ella no es la mujer que yo creía que era”.

Según cuenta la periodista Marta Cibelina, ocurrió algo entre ellos que a Santiago Pedraz no le gustó en absoluto. El juez, tras la grandísima decepción que sintió por Esther Doña, dio por zanjada la relación. “Vio algo que no le gustó y la dejó. Él está muy fastidiado”, asegura. Mientras tanto, la viuda del Marqués de Griñón guarda silencio y no coge el teléfono. “Ellos han tenido varias crisis y puede que ella piense que es otra más y que se van a reconciliar y lo van a solucionar. No es la primera vez”.

Esther Doña y el juez Santiago Pedraz en Madrid. FOTO: USG GTRES

Sin duda, la diferencia entre esta ruptura y otras anteriores ha sido la exclusiva que salió esta semana en la revista ‘Hola’. La pareja recibió una altísima cifra de dinero por el anuncio de su futuro matrimonio y el reportaje se realizó días antes de que ocurriera la ruptura. Aún así, ninguno avisó de lo que había sucedido y el anuncio de su boda se publicó. Ahora, y tras confirmarse la separación, los responsables del reportaje y del medio está muy cabreados con Esther Doña, quien gestionó toda la exclusiva, y no quieren saber nada más de ella: “Las puertas en esta revista ya están cerradas para ella”.

La pareja tan solo llevaba un año de relación pero ya habían planeado dar el ‘sí quiero’ a principios del próximo verano rodeados de sus familiares y seres queridos más cercanos. La pedida se celebró durante sus vacaciones en Menorca en una cena con amigos y la viuda de Griñón no se esperaba que el juez fuese a pedirle matrimonio. Ahora ya no queda nada y solo queda esperar a que Esther Doña quiera dar su versión de los hechos. ¿Qué habrá pasado entre ellos?