Así reaccionó Íñigo Onieva a la reaparición pública de Tamara Falcó tras su ruptura

Cinco días después de descubrir la deslealtad de Íñigo Onieva y de romper fulminantemente su relación, Tamara Falcó reapareció anoche en el evento de la inmobiliaria Kronos Homes, de la cual es embajadora. Vestida de negro con “el traje de la venganza”, como algunos la calificaban, para aclarar cómo se encuentra. «Ha sido todo muy reciente, estoy en estado de shock pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. Si estas noticias hubieran salido estando casada o con familia, hubiera sido terrible», confesaba emocionada tras recibir el apoyo de la Prensa.

Aseguraba, además, que ve «imposible» retomar su relación ya que «el Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo, no le reconozco». Más rotunda y empoderada que nunca, Falcó ya habla del amor en pasado, «estaba enamorada», y desveló que nunca pensó que «estuviera abusando de mi confianza».

«Para los cuernos soy muy cuadriculada, pero eso unido a la mentira... el viernes por la noche empezó a decir que lo que contaban sobre él podía ser verdad y le dije: que sepas que me da igual si han sido seis o una, como esto sea verdad, aquí se acaba todo». Dicho y hecho. Pero, ¿cómo habrá reaccionado Onieva a estas declaraciones?

Tamara Falcó reaparece públicamente tras su ruptura FOTO: José Oliva Europa Press

No pierde la esperanza

Tal y como han revelado en ‘El programa de Ana Rosa’, en un principio Íñigo reaccionó con sorpresa porque no se esperaba que Tamara fuese a romper su silencio tan pronto, pero es el primero que entiende sus palabras porque aunque le fastidien, sabe lo dolida y decepcionada que está con él.

A pesar de que la marquesa de Griñón ha dejado claro que no habrá reconciliación, el entorno más cercano de Onieva desliza que él no pierde la esperanza de que le de una segunda oportunidad y confía en que la chef recapacite y pueda recuperarla dentro de unos meses.