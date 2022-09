Isa Pantoja cuenta la decisión más importante que tomó sobre su hijo

Isa Pantoja ha crecido con una cámara ante ella. Su familia es de las más conocidas del país y ha tenido que lidiar con la presión mediática desde que era una niña. De hecho, su embarazo se anunció desde “Sálvame” incluso antes de que alcanzara la mayoría de edad. Solo ella sabe lo que ha pasado a consecuencia de esta complicada situación, y por eso ahora quiere proteger la intimidad de su hijo por encima de todo. A diferencia de otros padres famosos, la joven evita mostrar la cara del pequeño en sus redes sociales y solo en contadas ocasiones ha posado con él para una revista.

Ella misma se ha explicado, a través de su cuenta oficial de Instagram, sobre lo que la llevó a tomar esta decisión. “Dije que intentaría no sacarle (públicamente) en la medida de lo posible. Si hay algo que me parece bonito para compartir con vosotros pues sí le saco. Simplemente es por seguridad y por respetarle”, ha aclarado Isa Pantoja, respondiendo así a una pregunta que uno de sus más de 600.000 seguidores le lanzó.

El único hijo de Isa Pantoja es fruto de la relación que tuvo con Alberto Isla, ahora retirado de la opinión pública. Hasta ahora, la colaboradora de “El programa de Ana Rosa” no se ha manifestado sobre la posibilidad de ser madre de nuevo junto a Asraf Beno, su pareja desde hace años. El ex gran hermano ha hecho muy buenas migas con el pequeño de la casa, y juntos forman una bonita familia que, de momento, no crecerá.

El hijo de Isa Pantoja fue el segundo nieto de Isabel Pantoja, que llegó después del primogénito que Kiko Rivera tuvo con Jessica Bueno y antes de las dos niñas fruto de su relación con Irene Rosales, su esposa.