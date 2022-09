Ines Ballester se separa tras 20 años de matrimonio

Corren malos tiempos para el amor. Cuando aún no nos habíamos recuperado de la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, nos sorprendía la noticia de la separación de Risto Mejide y Laura Escanes. Hoy, la protagonista es Inés Ballester quien ha puesto punto y final a su matrimonio, tras 20 años casada. Solo su círculo más próximo conocía los detalles de la separación, que se produjo hace ya un año, pero que hoy se ha hecho pública.

Inés Ballester y Ricardo Altable estrenan "Juntos y..." FOTO: telemadrid

Inés Ballester y su exmarido decidieron dar por terminada su relación y es la propia presentadora quien lo ha confirmado a la revista “¡Hola!”’. El círculo más cercano de la ex pareja sí que era conocedor de lo que pasaba pero el tema ya no es un secreto. Tras haber pasado un año, parece que Inés Ballester se encuentra bien y asegura que la relación con su ex marido es cordial.

Según la presentadora no hay terceras personas causantes de la ruptura sino que más bien cada uno de ellos ha decidido tomar caminos por separado. También se ha podido conocer que la presentadora se ha mudado a un ático en una de las zonas más exclusivas de Madrid para comenzar una nueva etapa. A nivel profesional, la presentadora comienza un nuevo proyecto en Telemadrid.