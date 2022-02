Inés Ballester: «En las resonancias lo pasaba fatal y cantaba Maná»

La música en televisión está de moda. Después de criticar durante años que faltaban programas musicales, ahora las cadenas parecen protagonizar una carrera por analizar la historia de nuestra música. Movistar+ ha basado en esta estrategia muchas de sus últimas apuestas, como «Una historia, una canción», «B.S.O», conducido por Emilio Aragón, o «Raphaelismo», la docuserie sobre el artista de Linares.

Ahora Telemadrid se une a esta tendencia con «La música de mi vida», el programa que recordará el legado de artistas como el mismo Raphael, Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, Mecano, Bertín Osborne, Miguel Bosé, Víctor y Ana, Camilo Sesto, Marisol y Sara Montiel. Será Julio Iglesias el encargado de inaugurar este espacio el día de San Valentín. «No creo que haya sido una coincidencia casual», admite Inés Ballester, quien vuelve a la primera plana de Telemadrid con este formato, después de superar una dura experiencia con el covid. Años atrás superó también un cáncer. Ahora comparte autobús con Bertín Osborne en la publicidad de Telemadrid con la EMT, pero no compartirán plató. A pesar de ser compañeros de cadena, Inés confirma que no se contará con la visita de ninguno de los artistas analizados.

Serrat y Miguel Ríos

Aunque reconoce que «disfruto más entrevistando a personas anónimas que a famosas», toda una vida dedicada a la comunicación y a la radio da para mucho y muchas anécdotas que contar. «Hace poco coincidí en un aeropuerto con Serrat y Miguel Ríos, mis dos grandes mitos. Los dos me reconocieron y empezaron a discutir por quién me había conocido primero», recuerda entre risas la mítica presentadora. También recuerda cuando conoció a Ana y Víctor Manuel como uno de sus grandes privilegios.

Además de repasar las carreras discográficas más importantes de nuestra música, el programa apuesta por la música en directo, con una banda que interpretará algunas de las canciones más importantes de la música española. Entre todos los artistas, Inés reconoce sentir especial debilidad por Sara Montiel: «Cuando la entrevistaba me trataba como una madre, me daba consejos y me transmitía mucha verdad».

En el amplio «cartel» de esta primera temporada se echan en falta voces internacionales que marcaron una generación en nuestro país, como Los Beatles. «No tenemos ningún reparo en reconocer que falta gente, desde Los Brincos, Perales o artistas anglosajones. Pero como tenemos confianza ciega en que vamos a renovar, había que guardarse artistas buenos para la siguiente temporada», admite riendo.

Inés que sabe lo que es superar una dura enfermedad, guarda un especial cariño a las canciones que la han acompañado en los momentos de mayor miedo. «En las resonancias lo pasaba fatal y me ponía a cantar canciones de Maná». Otra de sus técnicas para desconectar es recordar sus grandes viajes por el mundo, aunque reconoce que sus tiempos de mochilera ya son historia.

Obviamente Inés tampoco ha estado al margen de la polémica del Benidorm Fest, aunque al trabajar en la televisión pública es más comprensiva con el resultado. «Hacer cualquier cosa en un medio público siempre es más complicado. Creo que han tenido miedo al riesgo y han apostado por lo más comercial. También es verdad que el público no siempre tiene toda la razón, también fueron ellos los que eligieron a Chiquilicuatre». Pero a pesar de toda la polémica Inés se queda con que «jamás había visto tanto talento y variedad en una preselección de Eurovisión».