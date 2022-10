Irene Rosales sobre las palabras de Isa Pantoja: “No me importa lo que se diga, me importa mi marido”

Isa Pantoja se pronunció el pasado viernes en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ sobre las últimas declaraciones de su hermano, Kiko Rivera, en una entrevista en exclusiva para la revista ‘Lecturas’. Unas palabras demoledoras por las que la hija de la tonadillera decidió cortar su relación: “Es que me parece de vergüenza. Es una persona despreciable, no le quiero en mi vida para nada”.

En dicha revista, el Dj dejó claro que no piensa perdonar a su hermana que no le defendiese “en uno de los momentos más duros de su vida”, cuando le tacharon de ‘maltratador’ por contar que le dio una bofetada cuando la pilló intentando cortarse las venas en Cantora; y asegura que “no la quiere ni a diez metros”. Además, la tacha de “envidiosa”: “tendría que nacer diez veces para ser mejor persona que Irene Rosales”. También confirma que Isa le dejó 5.000 euros y no piensa devolvérselos porque “no le da la gana”.

Un duro cruce de acusaciones sobre el que, finalmente, se ha pronunciado Irene Rosales confesando que no sabe qué ha dicho su cuñada sobre su marido pero “tampoco me importa”: “Te aseguro que no voy a entrar en nada y que no me importa lo que se diga. Me importa mi marido”, ha asegurado a los micros Europa Press.

Posicionándose del lado de su marido, una vez más, Rosales confiesa a dicho medio que no tiene nada que hablar con su cuñada: “¡¿Yo?! No tengo nada que decir. No, no”. Así de tajante se muestra Irene con su cuñada, con la que hace meses comenzó su particular guerra.