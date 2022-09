Kiko Rivera: “Renuncio a la herencia de mi padre”

Kiko Rivera desvela en exclusiva a la revista “Lecturas” que está decidido a cesar las hostilidades con su madre,. Además, asegura Isabel Pantoja que sus abogados negocian una salida a a los graves conflictos económicos que durante años les han enfrentado.e

“Estoy muy feliz. Mi prima Anabel ha provocado el acercamiento con mi madre, le doy las gracias”, desvela Kiko Rivera. El acercamiento parece que se produjo el día del cumpleaños de la tonadillera, y fue ella misma quien quiso hablar con las hijas de Kiko e Irene. “A las seis de la tarde sonó el teléfono y vi ‘Mamá móvil’”.

“Mi madre y yo tenemos que reunirnos fuera de Cantora. Va a ser duro, he dicho cosas muy feas y voy a tener que pedir disculpas en persona. Lo de la hipoteca de Cantora no me deja dormir. Solo quiero que ese problema no trascienda a mis hijos. (...) Renuncio a la herencia de mi padre»., cuenta en exclusiva a la misma revista.

Con quien parece no tener intención de acercar posturas es con su hermana Isa Pantoja. “No me defendió en uno de los peores momentos de mi vida. Me da pena no ver a mi sobrino, pero no la quiero ni a diez metros”, sentencia.