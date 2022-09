Isa Pantoja estalla contra su hermano, Kiko Rivera: “Es una persona despreciable”

Isa Pantoja se ha pronunciado este viernes en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ sobre las últimas declaraciones de su hermano, Kiko Rivera, en una entrevista en exclusiva para la revista ‘Lecturas’. Unas palabras demoledoras por las que la hija de la tonadillera ha decidido cortar su relación.

En dicha revista, el Dj deja claro que no piensa perdonar a su hermana que no le defendiese “en uno de los momentos más duros de su vida”, cuando le tacharon de ‘maltratador’ por contar que le dio una bofetada cuando la pilló intentando cortarse las venas en Cantora; y asegura que “no la quiere ni a diez metros”. Además, la tacha de “envidiosa”: “tendría que nacer diez veces para ser mejor persona que Irene Rosales”. También confirma que Isa le dejó 5.000 euros y no piensa devolvérselos porque “no le da la gana”.

“Ese dinero es mío, es de mi hijo, de ese sobrino al que le quieres tanto, y si dices que vives cómodamente y que no te hace falta pues dámelo a mí que yo sí lo necesito”, contesta Chabelita en directo ante tal humillación de su hermano. “Es que me parece de vergüenza. Es una persona despreciable, no le quiero en mi vida para nada”, ha sentenciado tajante en el programa donde colabora.

Asegura que todavía no ha hablado con su madre sobre la exclusiva de Kiko, pero Isa Pantoja tiene clarísimo que no va a dar ninguna oportunidad más a su hermano: “Él no sabe ni lo que dice. Se supone que con los años adquieres madurez pero él no. Y habrá visto que tiene más opciones de solucionar las cosas así”. Y asegura que ya no está dolida, sino “indignada” con el Dj.