Ana Boyer niega que Isabel Preysler filtrara el vídeo de Tamara Falcó

Ana Boyer acudió ayer a Barcelona como imagen de una marca de sneakers y bolsos. Allí, además se convirtió en protagonista de la actualidad al enfrentarse a preguntas sobre la ruptura de su hermana Tamara Falcó con Íñigo Onieva.

“Siempre hemos dicho que lo más importante es que Tamara estuviese feliz, y si era así, nosotros, también. Su familia y sus amigos estamos siempre para ella”, señaló. Ana voló desde Dubái para arroparla al conocer la separación: “Llegué cuando pasó todo y me alegro mucho de poder estar con ella, somos uña y carne”, señalaba la pareja del tenista Fernando Verdasco.

Tamara Falcó y Ana Boyer FOTO: Íñigo Onieva

Además, aseguró que su madre no tenía nada que ver con la filtración de las imágenes de Onieva. “No sé si eso sale porque Tamara hizo un comentario irónico en una de sus apariciones pero en todo caso lo decía de broma. Mi madre se enteró a la vez que los demás”.

Ana Boyer aclaró también que toda la familia apoyaba a la marquesa de Griñón cuando decidió romper su compromiso. “Yo la vi siempre con plena confianza y adopté, adoptamos, la misma postura”. Además de asegurar que no habrá reconciliación: “Ya lo ha contestado ella: no se lo esperaba, por supuesto, la pilló de sorpresa y ya ha respondido que no lo ve posible”.