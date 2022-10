Jorge Javier dispara fuerte contra Tamara Falcó: “Eres un absoluto fraude y un elemento nocivo para la sociedad”

Desde que la pasada semana Tamara Falcó confirmase públicamente su ruptura con Íñigo Onieva, ambos se han convertido en los dos protagonistas de la crónica social. Para bien o para mal, todos informan, opinan y debaten sobre ellos.

En esta ocasión, y a raíz de la intervención de la hija de Isabel Preysler en el Congreso Mundial de las Familias en México, ha sido Jorge Javier Vázquez quien ha querido manifestar su opinión sobre las últimas declaraciones de Tamara pronunciando las siguientes palabras: “Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde se puede ejercer el mal...”, deslizó. Unas declaraciones que han hecho que el presentador de ‘Sálvame’ monte en cólera.

“Para mí ha sido muy trágico lo que ha sucedido este fin de semana con Tamara Falcó. Está jugando un juego muy peligroso. Me reafirmo en que si es tal como lo he leído, se está convirtiendo en un elemento muy nocivo para esta sociedad”, ha comenzado diciendo un enfadado Jorge Javier.

“Este tipo de discursos de Tamara lo que hace es alejarle de muchísima población que en algún momento le ha podido reír las gracias y no sabe el daño que puede causar con esas palabras desde esa situación privilegiada que ha vivido desde que nació... No tiene ni idea de lo que sucede en la sociedad con diversos temas. Me parece totalmente hipócrita que nos pretenda vender esa imagen de cristiana católica comprometida cuando su mundo es frívolo, pegado a las marcas y pegado al lujo, cosa que no es lo que dice la religión católica. Sus palabras son un rotundo no y no deberíamos ser tan comprensivos con ella porque sus palabras hacen muchísimo daño a la sociedad. Ha hecho un discurso del odio y ese tipo de discursos hay que cortarlos de raíz. Hay opiniones que no son respetables”, desliza ante el silencio del resto de colaboradores.

“Lo que ha hecho Tamara Falcó es un claro discurso de odio. Esos no son discursos de amor y hay que denunciarlos, porque primero son los discursos y luego vienen las hostias en la calle”



“El mundo es un lugar peor por gente como tú que demoniza la libertad de elección y una sexualidad que no es la que tienes. Tengo 52 años. He sufrido muchísimo porque había mucha gente como tú que no aceptaba este tipo de sexualidad. Lo que has hecho en México este fin de semana ha sido propagar el odio y sembrar el odio. Te pido que recapacites y que no hagas daño. Con tus palabras lo que has hecho es atacar a la dignidad de las personas. Basta ya de aceptar este tipo de palabras como normales porque entran dentro de la total anormalidad. Eres un absoluto fraude. Recapacita porque eres un elemento muy nocivo y dañino para la sociedad”, concluye.