India Martínez: “Este año he sabido lo que es la ansiedad”

Apunto de cumplir 37 años, India Martínez atraviesa uno de sus momentos más dulces, tanto en lo profesional como en el ámbito personal. Recién anunciado su compromiso con Ismael Vázquez, su pareja desde hace más de una década, la artista asegura que hasta el momento no ha sentido la llamada de la maternidad. Pero lo que sí ha experimentado en los últimos tiempos es el sentimiento de angustia en forma de ansiedad. Luces y sombras que ha querido compartir a corazón abierto en esta entrevista. Pasen y lean.

Su nueva canción con Melendi, «Si ella supiera» ha superado el millón de visualizaciones... ¿Esperaba esa acogida?

Cuando hago nueva música siempre tengo esa cosa de que no sé cómo va a ser recibida y parece que es la primera vez que saco una canción. Cuando hay una colaboración que nace desde la admiración y las ganas de trabajar, que no es simple marketing o algo que haces porque alguien te lo ha dicho, sale esto. Él es del norte y yo del sur, y creo que hemos hecho magia

India Martínez defiende entonces el hacer colaboraciones desde el alma y no por imposición, a pesar de que a veces eso juegue en contra en lo que a ventas se refiere.

Por supuesto. Siempre el tiempo me acaba demostrando que esas cosas son las auténticas y las que mejor funcionan. La gente sabe cuando algo es de verdad y cuando no lo es.

Saca nuevo disco en noviembre. ¿Qué se va a encontrar el público?

Estoy todavía ultimándolo porque yo no acabo los discos, los abandono (risas). En este disco cuento muchas historias, algunas autobiográficas y otras no. Hay de todo un poco, porque nacen de cosas que escribí en mi habitación para mi último libro, y ahora las estoy convirtiendo en canciones. El «qué dirán» nunca me va a frenar a la hora de decir lo que yo quiera.

¿Cómo ha ido la trepidante gira del verano?

Hemos visto la luz después de estos dos años que hemos tenido y muy bien. Sigo de conciertos hasta el uno de octubre.

Visto lo visto se puede decir que no ha tenido vacaciones.

Este verano ha sido un ir y venir.Hay que parar de vez en cuando.

¿Tiene tiempo para la conciliación familiar y personal? ¿Y para plantearse ser madre?

No me ha dado tiempo a ser madre (risas). Si me llama la maternidad me pondría a buscarlo como una loca, y para mí eso sería lo primero, junto a la familia y mis metas personales. Eso está por encima hasta de la música. Ahora, aunque tenga menos tiempo que antes, disfruto mucho más de todos esos momentos en familia y con amigos, porque los valoro más.

¿Le sigue afectando ese «qué dirán» después de todos estos años de exposición pública?

Cada vez menos, y por eso me abro cómo lo hago. Si me afectase pues me cohibiría y no habría escrito un libro tan profundo sobre mí para después compartirlo con el mundo.

¿Cómo lleva las críticas en redes sociales? Compañeros suyos han tenido que retirarse por su salud emocional.

La verdad es que tengo suerte porque suelo recibir muchísimo cariño por parte de la gente. Creo que no me lo merezco.

Tiene mucha humildad...

Hay personas que confunden el ser «artista» con ser un «divo» y no creo que una cosa esté ligada a la otra. Yo nunca me he sentido diva ni especial por ello, tan solo utilizo la música para comunicar a través de ella. Mi familia me ha ayudado mucho porque es la que se encarga de que no se me suban los humos en ningún momento. Mis padres siempre me han inculcado que, vengamos de dónde vengamos, nadie es más que nadie y todos somos iguales.

¿Ha sentido la necesidad de acudir alguna vez a terapia?

Quizá en algún momento sí he sentido que me hubiese venido bien, pero tengo una personalidad que lo canaliza todo bastante bien... Eso no quita para que yo te diga que me vendría de lujo ir en algún momento. Este año, por primera vez, he sentido como un poco de ansiedad, y era algo que nunca hasta ese momento había experimentado.

La ansiedad cada vez está más presente entre nosotros en estos tiempos que corren... ¿No lo había contado antes?

Yo no lo había hablado hasta el momento porque no sabía lo que era, y ni siquiera a quien lo sufría. Durante una noche me pasó que no podía dormir hasta las ocho de la mañana y no sabía lo que me pasaba. Quería y no podía, sentía una especie de taquicardia y aceleración y no podía parar de llorar. Era muy extraño para mí porque yo siempre he sido muy tranquila y he contado hasta diez para las cosas, pero llegó un momento de saturación que me salió de esa manera.

A diferencia de otros artistas, pocas veces el nombre de India Martínez ha estado vinculado a la prensa del corazón...

A mí me gusta que se me siga respetando eso porque es muy difícil afianzarse. Mi prioridad es mi carrera y es por lo que me conoce la gente, aunque esto está ligado a la fama, todo esto hace que se cree una curiosidad por mi vida privada. Si yo quiero compartir algunas cosas de mi vida porque me siento orgullosa y me apetece, pues lo hago. Ahora, por ejemplo, estoy feliz de comunicar mi boda con Ismael.