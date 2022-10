Ana Luque contra Olga Moreno: “Ya está bien de victimizarla”

Ana Luque se ha sincerado en ‘Lecturas’ sobre su relación con Olga Moreno. La ex de Antonio David fue la encargada de defenderla durante su paso por el concurso. Cuando fue expulsada, Ana Luque concedió una entrevista y fue sincera con lo que pensaba sobre la defensa que había hecho su amiga de ella, confesando que había esperado más de ella y que no le había gustado cómo había ejercido de defensora. Estas palabras sentaron muy mal a la sevillana y provocó un gran cisma entre ellas, separándolas para siempre. Tras el 47 años de Olga Moreno, al que no ha sido invitada Ana Luque, la exsuperviviente ha querido hablar alto y claro sobre su examiga.

Ana Luque en el plató de 'Supervivientes' FOTO: Telecinco

“Ya está bien de victimizarla”, ha declarado Ana Luque sobre Olga Moreno, con la que se siente muy decepcionada. . “Me da mucha pena que no lleguemos a un entendimiento” relata, afirmando que ha intentado quedar con ella para hablar de sus diferencias. “Me pregunto si a lo mejor alguna persona que la rodea no quiere que seamos amigas porque me tengan celos ¡o por no sé qué!”, señala sobre un posible motivo su enemistad, intentando entender cómo han llegado a esta situación.

Respecto a Olga Moreno y su separación con Antonio David, Ana Luque tiene muy claro que “ha focalizado en mí toda esa rabia y dolor que ha sentido”, pagando con ella ciertas cosas que no le correspondían. La exsuperviente también ha desvelado cómo vivió la repercusión de su primera entrevista tras salir de Honduras: “He llevado muy mal que me hayan tratado como si hubiera matado a Olga por decir que ella no me defendió en el concurso como yo esperaba”. Para ella, un pique entre amigas ha desencadenado en una guerra y se lamenta de que se haya ido todo de madre, recibiendo hasta amenazas de muerte por parte de los fans de Olga Moreno tras sus declaraciones sobre ella. “Tengo derecho a expresar mi dolor. He llorado mucho, lo he pasado muy mal. El desprecio y el acoso que hemos sentido ha sido desproporcionado. Me han deseado la muerte”, revelaba atemorizada. “¡No me he metido en nada, he ayudado a esa familia, he estado siempre ahí! No lo veo justo”, zanjaba Ana Luque.