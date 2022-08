Peligra la amistad entre Olga Moreno y Ana Luque tras ‘Supervivientes’

Tras la final de ‘Supervivientes’, Ana Luque se sentó este jueves en el plató de ‘Sálvame’ para hablar sobre su concurso y su amistad con Olga Moreno, por la que se dio a conocer públicamente la andaluza. Muy sincera, Luque habló sobre todo lo ocurrido a su vuelta de Honduras y la decepción que sintió por la defensa de su amiga.

Un motivo por el que Ana Luque y Olga Moreno están atravesando un bache en su amistad, y así lo aclaró en el plató de Telecinco: “Dije que ella podía haber tenido más interés por mí, no es para enfadarse. Decepción como tal no estoy decepcionada”.

Ana Luque en el plató de 'Supervivientes' FOTO: Telecinco

“Está enfadada conmigo por lo que ha sucedido, yo quiero tener su amistad, tenemos que tener una conversación, pero estamos en un punto cero”, confesó y aseguró que le parece injusto que ella no le haya defendido este tiempo: “Sí, yo la quiero a ella y creía que ella me quería igual”.

Pero no contenta con ello, este viernes desde el plató de ‘El programa del verano’ también ha querido pronunciarse al respeto. La ex superviviente ha revelado que tienen una conversación pendiente cuando Olga vuelva de sus vacaciones en Ibiza y Formentera, “la amistad no se puede estropear por esto”. Y es que como ha asegurado Isabel Rábago en el mismo programa, la ex de Antonio David Flores “te tiene en cuarentena, está dolida porque has hablado de ella”.