El declive de Olga Moreno: su actitud la lleva a “decepcionar” a otro de sus pilares fundamentales

La inminente final de “Supervivientes 2022″ ha vuelto a poner a Olga Moreno en la primera plana mediática. Los espectadores se preguntan si la ganadora de la edición anterior se decidirá a presentarse en el plató para entregar el cheque de 300.000 euros al nuevo vencedor, lo que significaría para ella un encuentro con Jorge Javier Vázquez, una de las personas que más ataques le ha dedicado y a quien parece no tener ninguna gana de ver. Sin embargo, hoy están dando más que hablar las palabras que Ana Luque, su supuesta amiga, le ha dedicado desde las páginas de la revista “Lecturas”.

Ana Luque, que también ha participado este año en “Supervivientes” lamenta que su hasta ahora íntima la ha “decepcionado” porque no la ha defendido en el programa como ella sí hizo en la edición anterior. “Olga no ha estado a la altura y yo sí lo estuve cuando fui a defenderla. Creo que lo hice bastante bien, no entiendo por qué no ha sido todo lo que yo sí he sido con ella. No sé por qué no me ha querido defender”, ha señalado en el citado medio. Unas palabras que contrastan con el cariño que ambas mostraron hace solo unos días en el plató de reality show.

Ana Luque en el plató de 'Supervivientes' FOTO: Telecinco

Aunque Ana Luque asegura que “la sigo queriendo y creo que mi amistad con ella es buena”, sus palabras parecen el preludio de un nuevo cruce de acusaciones que podrían llegar a Olga Moreno desde diferentes platós de televisión. Se entiende que sus palabras no han sentado nada bien a la empresaria andaluza, que, en los últimos meses, se ha tenido que enfrentar a los reproches públicos de quienes consideraba los pilares de su vida.

Cabe recordar que fue la propia Rocío Flores quien confesó en “El programa de Ana Rosa” que también se había sentido “decepcionada y traicionada” con Olga Moreno después de que esta concediera una entrevista a la revista “Semana” en la que no habló del todo bien de Antonio David Flores. Solo unos días antes, la ganadora de “Supervivientes 2021″ se había presentado en el cumpleaños del malagueño, y la joven entendió su presencia como un acto hipócrita: “Olga no estaba invitada al cumpleaños, fue ella la que me dijo de venir... Entonces, vienes al cumpleaños, posas delante de las cámaras con mi padre, sabiendo todo lo que has dicho en la entrevista...”.