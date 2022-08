La foto que confirma cómo es la relación de Olga Moreno y Rocío Flores tras su desencuentro

Rocío Flores y Olga Moreno siempre han presumido de su bonita relación. La joven ha repetido en varias ocasiones que la ex de Antonio David ha sido quien la ha criado en los últimos años, desde que se marchó de la casa de Rocío Carrasco en 2012, y para ella ha sido como una madre. Sin embargo, a raíz de la polémica entrevista que la empresaria concedió a la revista “Semana” y en la que no dejaba muy bien parado a su todavía marido, la nieta de la Jurado manifestó públicamente que estaba “decepcionada” con la andaluza y se mostró muy dolida.

“Me he dado cuenta de que cada uno mira por su propio beneficio”, sentenció entonces Rocío Flores. Desde entonces, ya han pasado varios meses y la situación se ha reconducido. De hecho, las dos se han dejado ver juntas en algunas ocasiones, aunque ha sido la última imagen que han compartido en sus redes sociales la que no deja lugar a dudas: ya nada queda de ese desencuentro del pasado. “Qué bonito caminar a tu lado”, expresa la ex de Antonio David junto a una imagen en la que ella y la joven aparecen andando agarradas.

La instantánea se tomó durante una noche en la que varios amigos, incluido Agustín Etienne, el representante de Olga Moreno y Rocío Flores, se reunieron para disfrutar de una cena. De esta forma, la empresaria y la hija de Rocío Carrasco dejan claro que su relación ha vuelto a ser tan estrecha como antaño, a pesar de que, en su día, muchas voces insistieron en que aquel desencuentro había marcado un antes y un después.