Ghislane Maxwell le envía un mensaje desde la carcel al príncipe Andrés

Ghislaine Maxwell, que cumple condena de 20 años de cárcel por tráfico sexual de menores por su relación con la red de pedofilia dirigida por su ex amante Jeffrey Epstein, ha concedido su primera entrevista desde que ingresó en prisión. “Daily Mail” ha sido el medio que ha logrado la exclusiva realizada en la prisión de Florida en la que se encuentra la “madame” espués de que fuera trasladada allí desde el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Nueva York.

Ghislane Maxwell, en una imagen de archivo. (Chris Ison/PA via AP, File) FOTO: Chris Ison AP

Y en ella se ha acordado de su amigo el príncipe Andrés de Inglaterra. “Me siento tan mal por él... Sigo lo que le está pasando. Está pagando un precio muy alto (por haber sido asociado a Jeffrey Epstein]). Lo considero un querido amigo... Me preocupo por él”, afirmó Maxwell a “Daily Mail”.

Cuando el escándalo de Epstein salió a la luz rápidamente se relaciónó al magnate con el príncipe Andrés, ya que amos eran amigos, aunque el hermano de Carlos III lo negó. Maxwell reconoció haber contratado a Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, quien acusó a Andrés de Inglaterra de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor, al menos en tres ocasiones. La existencia de una fotografía del duque de York con la joven, realizada en Belgravia, en marzo de 2001, y en la que de fondo se ve a Maxwell sonriendo, era una prueba evidente de que ambos se conocían. Con respecto a la foto, Maxwell señaló que “no creo que sea una imagen real, y no creo que sea lo que parece ser”, dice. “Hay tantas cosas que no cuadran en la foto… (…) No sé cuántos puntos hay, pero te podría decir más de 50 problemas en esta imagen. Tan pronto como termine mi apelación, estaré muy feliz de discutirlo con usted”.

Virginia Giuffre acusó al príncipe Andrés de mantener relaciones con ella cuando era menor. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo FOTO: SHANNON STAPLETON REUTERS

También negó Andrés que mantuviera ningún vínculo de amistad con Ghislane algo que ahora, las palabras de la prisionera parecen contradecir ya que se ha referido a él como un “amigo muy querido”.

Epstein se suicidó en prisión y el duque siguió negando las acasaciones hasta llegar a un acuerdo extrajudicial con Giuffre, por una cantidad no revelada que pagaron Isabel II y el actual Carlos III. Como consecuencia la soberana despojó a su hijo de todos los patrocinios reales y de todos los honores militares.

En la entrevista, que se emtirá hoy en ITV, Maxwell hace también referencia a su amistad con el expresidente Bill Clinton, con el que asegura haber mantenido “una amistad especial que continuó a lo largo de los años. Teníamos mucho en común. Me siento mal de que sea otra víctima por su asociación con Epstein”.

Acostumbrada al lujo, la vida en la cárcel está suponiendo un auténtico “shock” para la madame británica. Su mundo se ha ha reducido a una celda de 3x2,5 metros que comparte con otras tres reclusas en la Institución Correccional Federal de Tallahassee y allí pasa 23 de las 24 horas del día. Una situación que ella califica de “infrahumana”. “No poseo un solo hueso suicida en mi cuerpo. Nunca he sido suicida. Nunca lo he contemplado. Nunca he pensado en eso. Nunca se me ha pasado por la cabeza en toda mi vida. La razón por la que me pusieron bajo vigilancia suicida fue como castigo porque presenté una serie de quejas y dejé en claro que las autoridades rompieron las reglas y me dañaron físicamente, mermaron mi capacidad para defenderme y muchas otras cosas más”.