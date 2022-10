Kiko Hernández desvela el contenido del manuscrito de Rocío Jurado: “Ortega Cano me ha pegado”

Mucho se habló en su día de un supuesto manuscrito de Rocío Jurado que Rocío Carrasco se habría visto obligada a entregar en el juzgado a petición de su hermana Gloria Camila. Desde ese momento, el contenido del documento permanece en secreto, pero se insinuó que las palabras que “La más grande” grabó en ese papel no dejaban en muy buen lugar a Ortega Cano. Lo cierto es que, a partir del estreno de la serie documental de la heredera universal de la Jurado, se ha cuestionado mucho la relación de la cantante y el torero, y las últimas informaciones no ayudarán a terminar con los rumores...

En el último episodio de “En el nombre de Rocío”, Kiko Hernández aseguró que había recibido información sobre el contenido del manuscrito de Rocío Jurado, y preguntó a Rocío Carrasco al respecto: “A mí me han pasado una información de que esa hoja, ese manuscrito que tú tienes de tu madre y que aportas al juzgado, a mí me dicen que lo que pone, y te lo pregunto, es ‘Son las 8 de la mañana y Ortega Cano ya me ha pegado la primera hostia’”.

Sobre esta información, Kiko Hernández aseguró que se la había hecho llegar una fuente muy solvente que participó en la producción y desarrollo de la serie documental de Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco en el avance de su serie documental FOTO: La Razón Mediaset

Un texto muy duro que, de ser cierto, dejaría en muy mal lugar la imagen de Ortega Cano. Por su parte, Rocío Carrasco se niega a confirmar el contenido de ese manuscrito, aunque tampoco desmiente que el torero maltratara a su madre: “Yo creo que eso es algo que se lo deben de preguntar a él para cuando vaya a otra entrevista maravillosa. Se lo deberían preguntar a él porque él tiene el mismo papelito que tengo yo y él sabe lo que pone en él perfectamente. Es un tema que no voy a entrar hasta que no tenga que entrar y desde donde tenga que entrar. Yo entregué ese papel en sede judicial y a su abogado se le dio una copia”.

La noche que Rocío Jurado tuvo que huir

En este mismo sentido, desde el programa se relató un turbio episodio que, una vez más, arroja la sombra de la duda sobre el trato que Ortega Cano dio a Rocío Jurado. Se recordó una noche en la que, supuestamente, la cantante se vio obligada a marcharse de su propia casa con sus dos hijos pequeños, José Fernando y Gloria Camila, y que en la serie documental se narró así:

“Fue una situación difícil, de pedir ayuda, de pedir auxilio y además, la familia es conocedora de la situación y al día siguiente se viene a Madrid porque está enferma. Un momento muy delicado”, explicó la periodista Paloma García-Pelayo.