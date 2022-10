Un bazar “beauty” para ayudar a las mujeres con cáncer de mama

Como cada año, el 19 de octubre se tiñe de color rosa por el Día internacional de lucha contra el Cáncer de Mama, para concienciar y ofrecer todo nuestro apoyo a las que sufren y han sufrido cáncer de mama. Es una iniciativa de la Organización Mundial de la salud que además quiere promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, no olvidemos que las revisiones, las mamografías y el diagnóstico precoz son claves para prevenir su desarrollo.

El cáncer de mama es uno de los cánceres con mayor incidencia, suponiendo la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en España.

Según diversos estudios científicos, 1 de cada 8 mujeres desarrollarán esta enfermedad a lo largo de su vida. En la actualidad se diagnostican un total de 34.750 nuevos cánceres de mama al año en España, y más de 2.300.000 en el mundo.

La Doctora María José Galán del equipo de Ginecólogas Toledo de la Dra. Sánchez-Dehesa comenta “En la prevención del cáncer de mama es fundamental la realización de revisiones periódicas con exploración física por un especialista y la realización de estudios radiológicos de mama (mamografía y ecografía de mama fundamentalmente)”.

“Los esfuerzos para reducir las muertes por cáncer de mama en mujeres se han centrado durante mucho tiempo en la detección temprana y el tratamiento posquirúrgico con medicamentos, radiación o ambos para ayudar a mantener a raya la enfermedad. Y ambos enfoques, utilizados solos o juntos, han dado como resultado una reducción drástica de la mortalidad por cáncer de mama en las últimas décadas.

La tasa de supervivencia promedio a cinco años es ahora del 90%, e incluso más alta (99%) si el cáncer se limita a la mama, o del 85% si se ha diseminado a los ganglios linfáticos regionales.

Sin embargo, aunque un porcentaje cada vez mayor de mujeres sobrevive al cáncer de mama, la enfermedad todavía asusta a muchas mujeres y a sus seres queridos. Afecta a una de cada ocho mujeres y sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer, hechos que sugieren que se debe dedicar al menos el mismo tiempo a lo que podría ser una estrategia aún más eficaz: la prevención.

Son muchas las Fundaciones que realizan un gran trabajo en esta lucha que nos compete a todos, por ejemplo, la Fundación Contigo que pone el foco en la necesidad de investigación y en la realización de un diagnóstico precoz de la enfermedad, ofreciendo un tratamiento multidisciplinar y personalizado para cada uno de los pacientes. Porque debemos recordar que, aunque es un tipo de cáncer mayoritariamente femenino, también afecta a los hombres, en una proporción de un hombre por cada 100 mujeres.

Debido a la necesidad de poner freno a la enfermedad y a las cifras que la acompañan, la Fundación Contigo Contra el Cáncer de la Mujer nace en 2021 de la mano del doctor Javier Cortés, contando con un comité científico multidisciplinar con 20 años de experiencia en la especialidad y con reconocido prestigio a nivel internacional. En la actualidad, tienen en marcha 14 proyectos de investigación transformadores y de calidad con los que buscan conocer mejor la enfermedad y sus diferentes formas de tratamiento, dando así respuesta en función de cada paciente.

La Fundación Contigo está centrada exclusivamente en cáncer de la mujer, principalmente de mama, destinando el 100% de las aportaciones a la investigación científica.

Hay varias marcas que colaboran con esta Fundación, como la firma número uno en caída capilar, Redenhair, que apoya con sus tratamientos a superar estas necesidades con su gama de productos anticaída, principalmente, donando el 20% de sus ventas del 18 al 23 de octubre.

“Colaboramos con la Fundación CONTIGO para poner en valor la necesidad de una investigación de calidad, permitiendo que cada vez estemos más cerca de erradicar esta enfermedad. Compartimos los valores de la Fundación y queremos seguir ayudando a todas esas personas que, después de los tratamientos oncológicos, necesitan reforzar su cabello y sus pestañas”, comenta Patricia Losa, CEO de Redenhair. www.redenhair.com

Si alguien sabe bien lo que es sufrir un cáncer es la polifacética escritora e ilustradora Lucía Be que perdió tristemente a su marido por ello. Como cada año se suma a esta iniciativa solidaria con la misma Fundación para conseguir más financiación, donando un 20% de las ventas de la camiseta Cicatrices

https://www.luciabe.com/camisetas/camiseta-blanca-algodon-cicatrices.html#/

La firma española de moda masculina Scotta 1985 aportará su granito de arena y se une a la causa donando el 15% de las ventas de su colección exclusiva #ScottaConEllas a la Fundación Contigo.

El objetivo de esta acción promovida desde la firma no es otra que dar visibilidad a la importancia de realizarse revisiones médicas para conseguir una detección temprana pero, sobre todo, para financiar con una parte de los beneficios de sus ventas, proyectos de investigación que posibiliten la erradicación de la enfermedad en el futuro.

Llongueras y la Influencer Marta Lozano contra el Cáncer de Mama #compartimosbelleza un nuevo corte de pelo para un bonito proyecto.

La prestigiosa firma de peluquería Llongueras, líder en belleza y cuidado personal, y la influencer Marta Lozano unen fuerzas para concienciar sobre la falta de donantes de cabello y lanzan un kit solidario para recaudar fondos para la investigación científica a través de la campaña #compartimosbelleza.

Si quieres apoyar la lucha contra la enfermedad, desde Llongueras te ofrecen la posibilidad de hacerlo colaborando de distintas maneras. Una de las iniciativas puestas en marcha, con el apoyo y ejemplo de Marta Lozano, es la donación de cabello. Si te sumas a la causa puedes realizarlo de forma sencilla y gratuita en cualquiera de los salones Llongueras. Ellos se encargarán de realizar la donación del pelo a la asociación Peluca Solidaria para la realización de pelucas destinadas a pacientes con cáncer de mama que sufren de alopecia debido a tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia. Llongueras ofrece este corte recto completamente gratuito y además son ellos los encargados de enviar el pelo donado a la asociación. https://www.llongueras.com/cancer-de-mama/

La firma AUSONIA lo tiene claro: 1 pack= 1 minuto de investigación.

El compromiso de Ausonia con la lucha contra el cáncer de mama cumple 15 años, y han recaudado en este tiempo más de 2,5 millones de euros para financiar proyectos de investigación gracias a la suma de muchos minutos.

La investigación es clave para acabar con esta enfermedad. Esta campaña ha permitido financiar y apoyar tres investigaciones muy importantes en el campo del cáncer de mama. En 2008 el Dr. Javier Menéndez realizó un estudio que pretendía demostrar que para la prevención son fundamentales una dieta saludable y el ejercicio a edades tempranas.

En 2011 el Dr. Samuel Seoane testó y evaluó la efectividad antitumoral de la vitamina D con la quimioterapia convencional.

Y en 2018, la Dra. María Salazar trabaja en la generación de nuevas terapias antitumorales que, en combinación con los tratamientos actuales, mejoren los resultados y consigan evitar recaídas y metástasis. Esta nueva terapia se basa en atacar a las células del tumor que tienen la capacidad de “reconstruirlo”, para las que actualmente las terapias actuales no son efectivas.

Hoy, el Dr. Joaquín arribas y su equipo, trabajan en el desarrollo de nuevos tratamientos con los que evitar la aparición de resistencias, para un tipo de cáncer de mama conocido como HER2+.

Con tu apoyo incondicional año tras año a la campaña solidaria impulsada por AUSONIA y la Asociación Española Contra el Cáncer, proyectos como este se están haciendo realidad. Gracias por sumarte. Porque muchos packs son muchos minutos.

Si hay un nombre que todo reconocen por su labor pionera en España, es el de la estilista Ángela Navarro.

La historia y la actividad de Ángela Navarro está indiscutiblemente ligada a dos antenas muy diferentes pero que se complementan en su visión del mundo: la ayuda estética a pacientes oncológicos, y la peluquería ligada a la moda. Por ello creó la Fundación Ángela Navarro (FAN) que lleva 20 años asesorando estéticamente a pacientes en tratamiento oncológico; formando a personal sanitario y a pacientes oncológicos, y divulgando información acerca del papel de la estética aplicada a la salud, y sobre todo, gestionando un Banco de Pelucas gratuito para personas sin recursos económicos, además de hacerlo también con el de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Hace unos años, FAN lanzó la app gratuita Guía FAN con el autocuidado estético en tratamiento oncológico. Tras ella se encuentra un nutrido grupo de profesionales de la imagen y especialistas médicos. Y también con la idea central de facilitar el autocuidado a estas clientas (aunque también a hombres y a niños y niñas), y desarrolló su línea de cosméticos ADAPTA, absolutamente respetuosos con la piel y sin ningún tipo de perfume.

“Cuando nos vemos bien, nos sentimos mejor”, Ángela Navarro.

Desde hace muchos años, los tratamientos contra el cáncer son cada vez más eficaces y ofrecen a los pacientes nuevas perspectivas en cuanto al pronóstico, la evolución de la enfermedad y la calidad de vida. Sin embargo, estas innovaciones terapéuticas suelen ir acompañadas de efectos secundarios. Sequedad, irritación, picor... algunos tratamientos contra el cáncer conllevan una amplia gama de efectos secundarios cutáneos que afectan a la piel, el cabello y las uñas. Cada efecto depende considerablemente del tipo de terapia utilizada. Estos problemas pueden ser una fuente de malestar y alterar significativamente la calidad de vida, tanto física como psicológicamente.

Por esta razón nace Skin & Cancer, un programa de acompañamiento al paciente y a los profesionales de la salud con formación, Información y apoyo, de los Laboratorios dermatológicos Avène con el objetivo de acompañar apoyar y mejorar la calidad de vida del paciente oncológico, reduciendo y aliviando los efectos adversos cutáneos de los tratamientos oncológicos.

El Agua Termal de Avène es beneficiosa para la piel, calmante, suavizante y antiirritante, ya que después de la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia, el cuerpo, y especialmente la piel, necesitan encontrar comodidad y bienestar.

https://www.eau-thermale-avene.es/tu-piel/tu-piel-durante-el-cancer

Silvia Moreno, cosmética coreana con corazón que tiende la mano a diversas fundaciones solidarias españolase, entre ellas contra el cáncer ofrece el pack solidario 4D Dynamic, uno de los programas de tratamiento más populares en los spa y hoteles de Corea del Sur y EE. UU por su gran eficacia para lograr un efecto lifting en la salud y belleza de la piel.

El pack consta de un tratamiento multifuncional muy completo, apto para todo tipo de pieles. Ideal para tratar la flacidez de una forma más intensa dentro de un programa de rejuvenecimiento global. https://www.silvia-moreno.com/categoria/productos/

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, The Emotions Lab® se compromete con una nueva causa solidaria y el día 19 de octubre, la firma hará un 5% de descuento en toda la web y el importe íntegro de todo lo que se venda irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer, cuyo principal objetivo es educar en salud, apoyar y acompañar a las personas enfermas y sus familias, así como financiar proyectos de investigación que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. https://theemotionslab.es/

Germaine de Capuccini, firma española de cosmética profesional, viste de rosa para la ocasión Timexpert SRNS Repair Night Progress para colaborar en la investigación del Cáncer de Mama. Para apoyar la causa, donará 2€ a la Asociación Española Contra el Cáncer por cada edición limitada de su icónico sérum que venda a nivel mundial.

El cuidado de la piel es siempre importante y más en procesos oncológicos. La Dra. Patricia Ricarte, Directora de Asesoría Técnica de la marca, habla sobre las consecuencias que se producen en la piel. “Es muy común que las personas sometidas a tratamientos oncológicos presenten en mayor o menor medida alteraciones en la piel, uñas y en el cabello, entre otros. Estas pueden ser muy variadas, siendo muy frecuente la sensibilidad a la radiación solar, sequedad extrema, aparición de manchas, zonas irritadas o con picor, coloración pálida o cetrina… El paciente oncológico necesita adaptar sus necesidades cosméticas (higiene, hidratación, protección solar y maquillaje) a su nueva situación”.

https://www.germainedecapuccini.es/

Ayer martes tuvo lugar un taller informativo #vivirconcáncerdemama de la mano de Clínica Menorca presentado por el Dr. Ángel Martín, presidente de la Fundación con la colaboración de otros doctores como la Dra. Elena Soria, médico nutricionista que habló sobre la importancia de la alimentación en el cáncer de mama; o el Dr. Nikolaos Antoniadis, cirujano plástico que presentó las nuevas prótesis para el complejo areola-pezón. www.clinicamenorca.com

Jean Louis David se une a la lucha contra el Cáncer de Mama: una colaboración con GEICAM cuyos beneficios irán destinados a su investigación y prevención. Dentro de sus propios salones, los expertos peluqueros ofrecen la posibilidad de donar el pelo o de hacerse con el producto solidario con el objetivo de apoyar y cuidar la salud y el bienestar de las mujeres destinando el 100% de la recaudación a la investigación, ya que las cifras recaudadas irán al 100% destinados a la asociación.

GEICAM es el grupo líder en investigación en cáncer de mama en nuestro país con un reconocido prestigio a nivel internacional. Con una red de más de 950 expertos que trabajan alrededor de 200 hospitales por toda España, han realizado más de 150 estudios clínicos en los que han participado más de 650.000 mujeres y que son clave para avanzar en el conocimiento de esta enfermedad y el desarrollo de terapias personalizadas.

https://www.jeanlouisdavid.com.es/

Skeyndor apoya la investigación contra el Cáncer de Mama con un kit solidario a favor de CRIS contra el cáncer. Por cada pack, se donará 1€ al Proyecto CRIS de Cáncer de Mama.

La marca de cosmética profesional lanza un set de belleza con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mamá el próximo 19 de Octubre: Un neceser compuesto de Hyaluron Filler Base, prebase de maquillaje con ácido hialurónico; y Vitamin C Hydra comfort Foundation, base de maquillaje de acabado hidratante con vitamina C. Por cada unidad vendida se donará 1€ a CRIS contra el cáncer y su proyecto https://ganaralcancer.org/cancer-de-mama/

https://skeyndor.com/es/ @skeyndor

La fundación CRIS contra el cáncer es una organización independiente nacida hace más de 11 años, sin ánimo de lucro y dedicada al fomento y desarrollo de la investigación para acabar con el cáncer. Actualmente está financiando 81 líneas de investigación de cáncer adulto y pediátrico, ha desarrollado más de 418 ensayos clínicos y más de 40 nuevos tratamientos, apoya a 198 investigadores y científicos y sus Programas CRIS de Investigación son referencia internacional en financiación de investigación.

https://ganaralcancer.org/cancer-de-mama/

La firma de cosmética iS CLINICAL volverá a donar el 100% de los beneficios a la Asociación Contra el Cáncer de Mama de su Poly Vitamin Serum, el producto pink de la marca cosmecéutica que trata la dermatitis provocada por la radiación y con el que se ha conseguido recaudar miles de euros contra el cáncer. https://isclinical.com.es/producto/poly-vitamin-serum/

La firma española de cosmética Luxmetique lanza la campaña “Estamos contigo” durante todo el mes de octubre, en favor de la lucha contra el cáncer de mama. Durante el mes de octubre la firma de nutricosmética española aportará 1€ de la venta de cada unidad de productos ligados a las líneas de salud y bienestar. De venta en farmacias.

Foreo, la firma sueca de dispositivos de limpieza y cuidado de silicona, apoya le mes de la concienciación sobre el cáncer de mama. Este año se diagnosticará cáncer de mama a 287.850 mujeres y 2.710 hombres. En un esfuerzo global por concienciar sobre el cáncer de mama, la marca sueca de tecnobelleza FOREO donará parte de sus ganancias a la organización Living Beyond Breast Cancer.

“Desde Life Beyond Breast Cancer apoyamos esta asociación con FOREO, una marca cercana a las mujeres y que entiende que la información y el apoyo son fundamentales cuando se diagnostica un cáncer de mama. Esta asociación no sólo proporcionará los fondos necesarios para continuar nuestro trabajo, sino que es igualmente importante la concienciación que aportará a las mujeres que pueden necesitar nuestra ayuda hoy”, dice Jean Sachs, Directora General de Life Beyond Breast Cancer.

Boris Trupcevic, director general de FOREO, explica: “Aproximadamente una de cada ocho mujeres desarrollará un cáncer de mama a lo largo de su vida, lo que convierte a este tipo de cáncer en el más común del mundo. Desde 2010 hasta 2019, las tasas de incidencia del cáncer de mama han aumentado un 0,5% al año. El objetivo principal de FOREO siempre ha sido mejorar la vida de las personas y con un fuerte enfoque en la salud, queremos tomar medidas directas y apoyar a organizaciones como LBBC que animan a las mujeres a ser proactivas sobre su salud mamaria. Por ello, por cada dispositivo rosa de FOREO que se venda durante el Pink October, donaremos el 5% de las ganancias a la lucha contra el cáncer de mama”.

De venta en El Corte Inglés y en Sephora.

El Aceite corporal de Rosa Mosqueta es un gran aliado para cuidar la piel después de tratamientos oncológicos, y regenerar las cicatrices de forma natural, gracias a sus propiedades hidratantes y regenerantes. Precisamente por ello, es el producto con el que ALMA SECRET colabora, donando un 5% de sus beneficios a la Asociación contra el Cáncer de Librilla- Murcia, su ciudad de origen.

En GHD llevan apoyando las organizaciones benéficas contra el cáncer de mama a nivel mundial durante 18 años, recaudando más de 22 millones de dólares hasta la fecha. Y durante los dos últimos años hemos focalizado en la misión de empoderar a las mujeres jóvenes de todo el mundo para que comiencen a revisar sus senos regularmente.

ghd presenta TAKE CONTROL NOW, la colección ghd Pink de 2022 que cuenta con el mensaje TAKE CONTROL NOW en las herramientas de esta edición limitada, proporcionando un recordatorio a todas las mujeres para tocar y revisar sus pechos CADA. MES.

10€ de cada ghd pink take control now, serán donados a la Fundación FERO para la investigación contra el cáncer de mama. #takecontrolnow #ghdpink

La firma de cosmética natural Maminat se suma a las iniciativas solidarias este mes de octubre con el lanzamiento del Aceite Luz, formulado especialmente para tratar la piel de todas las personas que están luchando contra esta enfermedad.

El autocuidado es un factor imprescindible en los pacientes oncológicos ya que es una parte fundamental de su bienestar diario, tanto desde lo que puede suponer un acto como llevar una peluca hasta lucir una piel visiblemente saludable en medio de una enfermedad.

El Aceite Luz se presenta en una botella de 250 ml con dispensador y estará a la venta a partir del 19 de octubre en la página web de www.maminat.com por 29,95 €.

La Ashwagandha, (comúnmente conocido como Ginseng Indio), es una planta medicinal tradicional de la India relacionada con la medicina ayurvédica, que trata al ser humano como una unidad con un enfoque holístico. El paso del tiempo ha hecho que su uso se haya extendido hasta Europa Occidental, donde la forma más habitual de consumo es en complementos alimenticios.

Proporciona numerosos beneficios ya que influye en diferentes sistemas corporales al mismo tiempo: nervioso, hormonal, inmunológico.

Ayuda al cuerpo a afrontar el estrés diario reduciendo el cortisol

Mejora el sueño, la energía y el bienestar.

Promueve la longevidad y mejora la vitalidad.

Apoya una respuesta inmune saludable

El beneficio y la ventaja que tienen, a diferencia de otros botánicos, es que no solo ayuda a mantener el estado de ánimo, también contribuye a regular el estado de ánimo durante el día.

Ayuda a equilibrar el organismo y reducir el estrés. Además, tiene muchos beneficios, entre ellos, mejora el estado de ánimo y la calidad del sueño. Así como, ayuda la función endotelial y un perfil lipídico saludable. www.eiralabs.es

Y sobre todo, no olvidéis que cada granito de arena cuenta y que estamos más cerca de ver el final de esta maldita enfermedad.

¡Animo a tod@s los que luchan cada día su batalla contra el cáncer! ¡No estáis sol@s!