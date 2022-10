A Isabel Pantoja no la avisaron del ictus que sufrió su hijo, Kiko Rivera

Siguen llegando nuevos detalles sobre el ictus que sufrió Kiko Rivera el pasado viernes de madrugada y todo lo que ha ocurrido tras este susto de salud. Una de las principales incógnitas giraba en torno a la ausencia de Isabel Pantoja en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y desde el círculo íntimo de la familia se apuntó a que la propia Irene Rosales, la esposa del DJ, pidió a su suegra que no visitara a su hijo para no alterarle más de la cuenta. Isa Pantoja se ha pronunciado sobre esta situación en “El programa de Ana Rosa”, y de sus palabras se entiende que no aprueba la decisión.

“A mí me dicen que las visitas nuestras pueden alterarle mucho, y es mejor esperar a que salga y quiera hablar con nosotras, entonces, por prudencia, una tampoco sabe qué hacer. Mi madre sí quiere ver a mi hermano, pero no sé si él quiere verla a ella, y a mí me hubiera gustado ir a verle y darle un abrazo”, ha explicado Isa Pantoja en el matinal de Telecinco. Además, la joven se ha mostrado molesta por los obstáculos que se ha encontrado a la hora de visitar a Kiko Rivera, mientras que otros se pasean libremente por el hospital.

“No van a tener más derecho sus amigos a preguntar por él que yo, que soy su hermana”, ha sentenciado Isa Pantoja, visiblemente enfadada. Lo cierto es que la hermana de Kiko Rivera no parece de acuerdo en la forma de proceder del círculo más íntimo del DJ tras sufrir el ictus, porque no avisaron a una parte importante de la familia, incluida ella. “Yo me levanto a las 7 de la mañana para llevar al colegio a mi hijo y no sé nada. Me entero por un amigo mío a las 10 menos 10 de la mañana y se me viene el mundo abajo, directamente voy a casa desde el gimnasio e intento ponerme en contacto con todo el mundo”, ha recordado.

Irene Rosales atiende a los medios en la puerta del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla FOTO: Raul Caro EFE

Por lo visto, Isa Pantoja no lo tuvo nada fácil a la hora de contactar con los más allegados a Kiko Rivera, y su preocupación crecía a cada minuto que pasaba. “Llamo a todo el mundo, y en un principio me asusto porque no consigo hablar con nadie. Me da igual que le quisieran quitar importancia o que no fuera tan grave como se pintó. Si a mi hermano le da un ictus, a mí me tienen que avisar”, recalca.

Además, aunque no ha querido entrar en muchos detalles, Isa Pantoja ha insinuado que a Isabel Pantoja tampoco la avisaron de que su hijo había sufrido un ictus. “No quiero decir ni cómo ni cuándo se entera, pero... Mi madre está siendo un apoyo para mí, y lo está pasando muy mal porque ella quiere ir a verle. Yo también tengo un hijo y me duele ver así a mi madre, no voy a permitir que se la cuestione”, ha insistido la joven, dejando claro que la única razón por la que la cantante no ha ido a visitar a su primogénito es que no se lo permiten...